2019北京“两展一节”6月21日开幕 顶极茶产品集中亮相

6月12日，北京2019“两展一节”新闻发布会在马连道工作站举办。

人民网北京6月12日电 （鲍聪颖 张海涛）2019北京国际茶业展、全国品牌茶企专题展示、全国重点产茶地区展示、举办青年国际茶会……6月12日上午，北京2019“两展一节”新闻发布会举行，记者获悉，为期四天的2019北京国际茶业展、2019北京马连道国际茶文化展、2019咸阳茯茶文化节，将于6月21日在北京展览馆和马连道茶叶一条街同步开幕，届时全球最顶极的茶产品将扎堆亮相，给京城百姓献上一份茶行业的大餐。

据了解，今年的展会展览面积共计2.5万平方米，97%以上为特装展位，汇集全球一线品牌企业，涵盖茶叶行业全产业链，品类齐全、种类繁多，集中外茶叶之精品；300余家企业将参展，其中90%以上为一线品牌企业，特别是中茶、大益、竹叶青、浙茶、张一元、吴裕泰、武夷星、勐库戎氏、品品香、白沙溪、湘益茯茶、泾渭茯茶、雨林古茶坊、下关沱茶、六大茶山等中国茶叶代表性品牌企业，本次展会除了西城马连道展区、咸阳茯茶展区、茶企品牌馆、国际馆、精品茶具以及茶包装展区外，特别强化了黄山、梧州、雅安、福州、铜仁等地级市和福鼎、平阳、泰顺、固始等县域产区的设置。国际展区吸引了来自日本、韩国、斯里兰卡、肯尼亚等十余个产茶国参展。





2019“两展一节”的主宾城市咸阳市推介“咸阳茯茶”。

这次2019“两展一节”的主宾城市是咸阳市，据咸阳市委常委、副市长赵月为介绍，咸阳市将通过举办北京、咸阳、西安三地同频共振、展示展销、产销对接洽谈、“咸阳茯茶消夏之夜”、“樊登讲茶”、茯茶品鉴体验、咸阳茯茶跨界供需交流会、咸阳茯茶产业高峰论坛等十项专题活动展示“咸阳茯茶”文化内涵。

活动期间，将在咸阳统一广场设立“2019咸阳茯茶文化节”分会场，在西安北客站举行“咸阳茯茶”高铁品牌列车首发仪式，在北京展览馆报告厅举行专门为祝贺“两展一节”开幕制作的“咸阳茯茶”纪念邮票首发仪式，届时将在北京展览馆报告厅咸阳专场推介会上举行三地连线现场直播，展示活动盛况。

“我们愿意以茶为媒，积极融入全国乃至全球茶产业交流与合作，抓住新丝绸之路经济带建设的历史机遇，把秦风唐韵的热情带给北京的老百姓，把金花茯茶的馨香送给首都的朋友们。”赵月为表示。

据悉，西城区政府还将与咸阳签署两地缔结友好城市战略合作协议，同时两地教委、科信委、商务局、文化和旅游局、卫健委、市场监管局等部门将签署合作协议（或协作备忘录），有效搭建产销两地对接平台，不断提升马连道转型升级，充分利用茶资源优势，深化两地多领域发展，推进茶经济文化品质提升，促进共赢发展。

此外，2019“两展一节”期间将举办企业品牌及获奖产品发布等专题推介会外，咸阳市、梧州市、雅安市、泰顺县等产茶区政府将举行多场精彩纷呈的区域公用品牌推介活动,突出乡村振兴、精准扶贫、跨界融合、品牌打造等多个亮点主题，展示茶区风土人情及当地优秀茶叶品牌和产品。双江勐库、白沙溪、极白、苍梧六堡茶等众多知名品牌企业也将分别举行自有品牌的形象展示与推介活动。

西城区政府相关负责人介绍，今年马连道国际茶文化展期间，西城区将与印度大使馆和中国农业合作促进委员会合作举办青年国际茶会——印度茶会。同时，还将举办中国精品茶叶品鉴大赛（WTTC）、中国精品茶叶冲煮大赛、“一带一路”国际茶叶高端对话等。

据了解，西城区政府已连续举办了十八届“北京马连道国际茶文化展（节）”并以其独特的形式和内容，吸引了各界人士的积极参与。为促进马连道产业转型升级，北京茶叶交易中心，北京茶叶博物馆，马连道工作站等都正在成为促进茶产业发展，服务茶产业提升和茶文化融合的平台，并以此为载体，用茶文化、茶金融、茶地产等多方合力，助推马连道茶产业。马连道街作为“中国茶叶第一街”，其品牌在中国茶产业中的地位和优势日益突出。

(责编：鲍聪颖、高星