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劳动教育这门课切不可荒废

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2019-6-14 11:45:28

劳动教育这门课切不可荒废

半月谈记者在部分省份采访了解到，中小学生自理能力缺失与劳动意识淡薄现象普遍存在，劳动时间、劳动能力“双赤字”情况突出（6月10日《半月谈》）。

记者采访发现，经常整理房间、打扫卫生、洗碗的小学生不足三成，会包饺子、炒鸡蛋的小学生不足一成，甚至一些五六年级男生不会系鞋带，缝扣子连穿针都不会。另外，北京教育科学研究院基础教育科学研究所的报告显示：美国小学生平均每天的劳动时间为1.2小时，韩国为0.7小时，法国为0.6小时，英国为0.5小时，而中国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟。

可见，青少年劳动教育缺失问题，已到了令人担忧的地步。自理能力缺失，劳动意识淡薄，劳动时间、劳动能力出现“双赤字”，貌似孩子生了病，但病因还得从家长和学校身上找。

先从家长方面来看。如今，一对夫妻大多只有一或两个孩子。无论男孩还是女孩，在父母的眼里，不是小王子就是小公主，捧在手里怕摔着、含在嘴里怕化了，哪还忍心让孩子干体力活。而且，受“万般皆下品、唯有读书高”“学而优则仕”等观念影响，很多家长对劳动的重要性认识不足，不愿意让劳动挤占了孩子的学习时间。

再从学校方面来看。对劳动教育的认识，不少学校同样存在着误区。有的仅满足于开了课、完成课时，劳动教育课本化、游戏化、表面化现象突出；有的以学生安全为由，以课代劳、以教代劳、以说代劳、以画代劳普遍存在；更有甚者，为了不耽误放学，有的花班费雇人打扫教室，直接让孩子当起了甩手掌柜。

一直以来，我们都在讲，要促进学生德、智、体、美、劳的全面发展。之所以把“劳”列为其中一条，原因就在于，开展劳动教育能让中小学生在“苦”中品味到诸多的“甜”。比如，可以引导学生形成热爱劳动、尊重劳动意识，可以培养学生树立劳动光荣、劳动伟大理念，可以让学生通过劳动提高动手能力，也可以让学生通过劳动锤炼吃苦品质。总之，在学生的成长过程中，劳动是不可或缺的教育。

因此，劳动教育的作用和地位，绝不能再这么弱化下去。一方面，家长要积极转变观念，适当安排孩子干些洗碗、做饭、整理房间、打扫卫生等家务活，让他们出出力、流流汗、吃吃苦绝不是坏事。另一方面，学校对劳动教育应重视起来，严格按照教学大纲要求开足开齐课程，并积极组织学生参加公益劳动、社区服务、志愿者活动和社会实践活动。少搞光说不练的假把式，尽快补齐学生劳动能力这块短板，从而为社会培育合格人才。

去年召开的全国教育大会提出，要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，明确将劳动列入教育目标。这传递了一个积极信号，但要真正实现这一目标，还需在顶层设计、财政投入、设备配置、场地建设、激励措施等方面下些功夫。构建良性发展机制，提供可持续资源保障，劳动教育才能得到家校的认同，也才能取得实质性的效果。（武西奇）

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