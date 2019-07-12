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多人因服务态度生硬被处理

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2019-7-12 10:06:25

5月19日，武汉市治庸问责办通报了今年第三期“双评议”结果，蔡甸区人社局工资福利与退休管理科等10个被评议单位不满意评价数量最多。

此次公布的满意率排名为5月1日至5月15日期间的双评议结果。各区综合排名中，江夏区、东西湖区、蔡甸区排名后三位。武汉市直部门综合排名，市人社局、市司法局、市仲裁委办排名后三。公共服务企业综合排名，江夏区水务总公司、武汉中石油昆仑燃气有限公司、武汉车都新能源汽车运营管理有限公司排名后三。各区基层医疗卫生机构综合排名，江汉区、江夏区、青山区排名后三。旅游景区综合排名，木兰玫瑰花园、金龙水寨生态乐园、锦里土家风情谷旅游区排名后三。

不满意评价数量最多10个参评单位分别是蔡甸区人社局工资福利与退休管理科、东西湖区市场监督管理局市场监督管理科、东湖开发区关东街龙城社区卫生服务中心、青山区红钢城街社区卫生服务中心、东西湖区公安分局人口大队、武汉供电公司北湖供电所、武汉公交集团16路、锦里土家风情谷旅游区、武汉电信公司十里铺营业厅、武钢华润燃气（武汉）有限公司客户服务部。

武汉市治庸办还通报了一批税务服务领域“双评议”不满意问题典型案例。

针对纳税人反映的江岸区税务局第一税务所（办税服务厅）工作人员态度生硬问题，经调查，该问题属实。针对上述问题，给予李某责令作出书面检查处理，并调离工作岗位。

针对市民反映洪山区珞南街政务中心税务窗口工作人员服务态度差，告知不清晰问题，经调查，该问题属实。窗口工作人员李某未做到一次性告知，对办事流程未详细向纳税人说明清楚。针对上述问题，给予李某通报批评处理，并责令作出书面检查。对窗口负责人刘某某进行批评教育。

针对群众反映东西湖区税务局第一税务所工作人员业务不熟悉问题，经调查，该问题属实。窗口工作人员向某不熟悉社保业务，也未按要求将纳税人带领至其他窗口继续办理。针对上述问题，对向某进行批评教育，扣除月度绩效考核得分及绩效工资。（记者 王荣海 通讯员 吴祺)

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