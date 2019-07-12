脏臭旧公厕 改造换新颜

守初心 担使命 找差距 抓落实

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

即知即改

绿叶掩映之中，红墙白边，外立面新意盎然。这座位于寺右北三街二巷的建筑物，乍一看也许看不出是一座公厕。此前，这座公厕又脏又臭，周边市民意见很大。变化的背后源于广州有关部门认真贯彻落实市委、市政府“要对标最高最好最优，着力推进厕所革命”的工作部署和“三年计划两年完成”的工作要求，紧紧围绕“厕所革命”走在全国前列的工作目标，扎实推进广州市“厕所革命”工作，提升公厕建设与管理水平。

文/广州日报全媒体记者李波、全杰 通讯员成广聚、穗文广旅宣

改造后旧公厕焕然一新

寺右北公厕位于五羊邨地铁站附近，承担周围居民、行人、酒楼商店员工、地铁站乘客等人群的如厕需要，每天如厕人流量约为4000～6000人次。但这座建于上世纪80年代的公厕，由于年久失修，设施设备破烂不堪，环境卫生很差，造成市民如厕困难。

接到市民反映的问题以后，越秀区城管局按照“厕所革命”工作部署，立行立改，针对寺右北公厕存在的问题，于今年7月上旬完成了彻底的升级改造。记者看到，改造以后，增设风扇增加通风效果，每个厕位设置扶手、挂物钩、搁物台。另外，还设置洗手台、面镜、感应水龙头、儿童洗手盆、厕纸。

在完成升级改造后，寺右北公厕实行每天24小时开放，并有专职保洁员进行保洁。通过彻底、全面的升级改造，寺右北公厕以焕然一新的面貌为广大市民提供更好如厕环境，市民如厕体验更加舒适。

公厕换新颜的情况也发生在全市其他公共厕所上。譬如在二沙岛，此前有游客反映公厕保洁、配套残缺等问题，区城管部门对这个区域内的6座公厕升级改造，目前已全部完成并开放。

记者来到宏城公园卫生间，只见此处公厕颜值颇高——灰砖墙面颇有古趣，垂直绿化带与周围风景融为一体。公厕采用自然通风，明亮无味，抬头即可见蓝天白云。据悉，目前越秀区192座公厕中，完成升级改造的接近七成，剩余部分将在今年底前完成。

广州将新建654座公厕

广州市“厕所革命”三年行动计划完成2240座公厕建设任务，其中，新建654座，升级改造1586座。

记者从市城市管理和综合执法局获悉，截至今年6月底，全市共完成1540座公厕建设任务（新建436座，升级改造1104座），完成率69%。下一步，广州城管部门将继续提升公厕建设品质，按照岭南文化特色、城市园林景观、城市现代风格等设计要求，建设广州市特色厕所，大胆引进和应用公厕建设新技术新材料，建设节能环保的广州市生态厕所。

城管部门还将规范公厕管理工作，加强督查督办，及时整改公厕管理中存在的各类问题，为全市人民打造干净、明亮、无味、舒适的如厕环境。

广州市文化广电旅游局表示，计划从2018年至2020年，全市共新建和改扩建旅游厕所310座（新建149座、改扩建161座）。实现 “数量充足、分布合理，管理有效、服务到位，卫生环保、如厕文明”的新三年目标。

在旅游厕所建设过程中，市文化广电旅游局注重旅游厕所与乡村旅游发展相融合，打造乡村特色旅游厕所，如塱头古村利用特有的岭南古建筑风格，将旅游厕所的外部，建成仿古岭南建筑使之与古村落景区和谐统一。