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中国大规模减税降费惠及民生

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2019-7-12 14:29:53

中新社北京7月12日电 (记者 赵建华)中国正在实施更大规模的减税降费，增值税、个税、关税、社保费率等纷纷下调。仅个税改革一项，今年1到5月新增减税2594亿元(人民币，下同)，累计有1.09亿人的工薪所得无需再缴纳个税。

　众多减税降费政策中，直接针对民生需求的，当属个税。今年1到5月，中国个税收入同比下降30.7%，而去年1到5月个税收入同比增长20.6%。

 

　　个税改革让更多的真金白银留在了民众钱包。2018年10月，新一轮个人所得税改革落地，每月基本减除费用扣除标准由3500元提高到5000元。改革实施首月，就有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税，月工薪收入2万元以下的纳税人税负降幅超过50%。

 

　　2019年1月1日起，纳税人的税收负担继续降低。新个税法开始实施，《个人所得税专项附加扣除暂行办法》一同落地。子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等六项专项附加扣除将首次在中国实施。

 

　　受惠人者中，包括广东省普宁市研究中心主任佘丹青。个税改革之前，2018年9月佘丹青需缴个税100多元。2018年10月1日后，佘丹青只需缴纳个税44元。今年1月1日起，个税专项附加扣除政策正式实施。孩子在读书，还要赡养老人，佘丹青可以享受两项附加扣除，现在不用缴个税了。

 

　　除了佘丹青，他所在的研究中心20多名在职员工，包括研究员、高级农艺师和农艺师等专业技术人员在内，也都享受到了个税改革红利。

 

　　六项专项附加扣除，涉及面广、受惠者众，直接减轻家庭在子女教育、住房或租房、赡养老人等领域的负担，直接针对民生的殷切需求。国家税务总局公布的统计数据显示，36岁至50岁的人群是政策享受主力，占比达五成，绝大多数集中在赡养老人、住房和孩子教育，人均月新增减税348元，是获益最大的群体。35岁以下的年轻人群体，六成集中在住房租金或住房贷款支出，人均月新增减税249.6元。50岁以上群体，以赡养老人居多，人均月新增减税229元。

 

　　36岁到50岁，“上有老”“下有小”“还贷养房”，是中国生活压力最大的人群。东北财经大学教授马国强认为，个税改革使个人所得税的缴税人数大幅减少，六项专项附加扣除能够有针对性地降低居民的纳税负担，尤其是减轻了许多中低收入者的个税负担。

 

　　进入暮年的老人，最近也吃下一颗“定心丸”。他们的房子无偿赠与赡养自己的人时，无需缴纳个税。

 

　　财政部、国家税务总局近日公告，房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹，或无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人，对当事双方不征收个人所得税。

 

　　这会让老年人安心、年轻人减负。中国财政科学研究院副院长白景明分析，接受赡养的人和赡养的人都将受益。明确房产继承赠与免征个税，是应对老龄化的惠民改革。

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