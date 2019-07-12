在重庆住院 可直接刷四川医保卡

到今年8月，我市将有533家医疗机构接入国家异地结算系统

在重庆生病住院，可以直接刷四川的医保卡，而在四川定居重庆参保的市民，也可以直接刷重庆的医保卡在四川住院就诊。今后，川渝两地之间跨省异地就医即时结算的定点机构将越来越多，医疗合作领域也将逐步拓宽，极大地方便两地市民就医需要，推动川渝合作迈上新的台阶。

7月9日至10日，重庆市党政代表团赴四川学习考察，并签署了《深化川渝合作推进成渝城市群一体化发展重点工作方案》《关于合作共建中新（重庆）战略性互联互通示范项目“国际陆海贸易新通道”的框架协议》两个重要文件及16个专项合作协议，形成“2+16”系列合作协议。

按照要求，川渝两地将做好合作联盟养老保险关系转移接续和公积金互转互认工作，实现基本医疗保险跨省异地就医住院费用直接结算。建立重大疫情和突发公共卫生事件联防联控机制，推动省际医疗机构合作，推进医疗机构医学检验结果互认。

川渝率先试点异地医保即时结算

川渝两省市的社保合作早在2015年就已开始，从2015年7月1日起，川渝两省市就实现医保异地就医联网结算，首批异地联网结算的定点医院各10家，包含四川大学、第三军医大学、重庆医科大学部分附属医院等。

市人力社保局相关负责人曾表示，现在异地工作、生活、养老的参保人员越来越多，比如重庆的老人跟随儿女前往四川养老，参保地在四川的年轻人长期外派重庆工作等。为给川渝两省市群众提供更加方便、快捷、优质的人力资源和社会保障服务，重庆与四川率先试点医保异地即时结算，推动川渝合作迈上新台阶，同时也是全国异地就医联网即时结算的“试金石”。

重庆异地结算机构8月增至533家

7月11日，重庆晨报·上游新闻记者从重庆市医疗保障局近日公开数据了解到，跨省异地就医直接结算工作经过多年的努力，联网结算的医疗机构不断增加，截至上月底，全国已有近19000家医疗机构接入国家异地结算系统，重庆已接入174家，预计8月将增至533家。

这意味着，异地就医的定点医院数量更多，就医更加方便，重庆的医保参保人员到已接入全国异地就医结算平台的定点医院住院，不用再回重庆报销了。

三类人群可享受便捷服务

跨省异地就医直接结算服务开通后，哪些人群可以享受这一政策？

据了解，符合条件的这三类人群可以跨省异地就医：

一是退休后回户籍所在地居住的退休人员、随子女异地养老人员、被单位外派异地工作等异地安置退休、异地长期居住和常驻地工作人员；二是因病情治疗需要，转往市外住院就医的人员；三是在市外突发疾病临时住院就医的人员。

通过电话、社保app等渠道便捷备案

那么，参保人员实现跨省异地就医直接结算需要什么条件？首先，参保人办理了跨省异地就医备案登记手续；其次，持有本人社会保障卡，并可以正常使用；最后，选择就医的医疗机构已接入全国异地就医结算平台。

参保人在外出前或就医期间，可通过参保地对外公布的备案专线电话、社保APP等渠道，办理跨省异地就医住院费用的直接结算备案登记，之后便可持卡结算。

另外，医疗机构的具体情况，可在全国社保网上查询系统、重庆医保微信公众号、重庆掌上12333查询。因病情需要转院到市外就医的人员，由医院办理异地备案手续。

今年6月，国家医保局、财政部印发《关于切实做好2019年跨省异地就医住院费用直接结算工作的通知》，其中明确2019年底前，力争将全国85％以上三级定点医院、50％以上二级定点医院、10％以上其他定点医院接入国家异地就医结算系统，基本满足跨省异地就医住院参保人员直接结算需求。

随着统一的国家医疗保障信息平台建设，2020年底前，基本实现符合条件的跨省异地就医患者在所有定点医院住院能直接结算。