北京：6月11日以来共侦办涉疫谣言类案件92起查处113人

新华社北京7月8日电（记者邰思聪）记者8日从北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，6月11日以来，北京市公安局共侦办涉疫谣言类案件92起，依法查处违法犯罪人员113人。

北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍，北京疫情防控成果来之不易，但仍有不明用心的谣言“病毒”，在全市上下同心战“疫”之时，搅动舆论场、制造负能量，干扰疫情防控大局。目前，北京市公安局已查处包括编造“北京高速进京方向封闭”“快递暂停向北京发货”“首起确诊病例隐瞒吉林旅行史”等谣言在内的，妨害社会管理类案件20起。如：7月2日，网民陈某筱（女，29岁）居家隔离期间，出于排遣寂寞、发泄无聊情绪，凭空编造虚假信息，对大兴一确诊病例进行人格污蔑，在多个微信群内广泛传播，造成恶劣影响。现该人已被大兴公安分局依法行政拘留。

同时，查处包括编造“北京已封城”“加急办理核酸检测”“本人核酸检测阳性”“征用奥林匹克篮球馆建设方舱医院”等谣言在内的，干扰防疫措施类案件14起。如：近日，北京警方接多名网民举报，有人在微信朋友圈发布“可快速办理核酸检测”相关消息，并附带转账截图。经核查，北京警方发现信息发布人在河南省项城市，并及时将线索流转属地。项城警方工作查明，该信息系马某亮（男，51岁）虚构事实，自行编造发布。现该人已被项城市公安局依法行政拘留。

潘绪宏介绍，北京市公安局还查处了包括编造“新发地几万人被运到唐山”“灯市口稻香村出现确诊病例”“金融街链家地产出现确诊病例”“北京育民小学学生确诊”等谣言在内的，散布恐慌言论类案件32起。如：6月29日，警方接群众举报，多个微信群内流传“美高美新增23个病例在确认前将丰台区云冈周围的超市逛了个遍”的信息，造成群众恐慌。经查，该信息系网民刘某全（女，58岁）主观臆测、凭空编造的谣言。现该人已被丰台公安分局依法刑事拘留。

此外，还查处哗众取宠、引发关注、制造矛盾等其他各类涉疫谣言案件26起。