2020高校学生资助电话！不让一个学生因家庭经济困难而失学

7月15日，2020年教育部高校学生资助热线电话开通仪式在全国学生资助管理中心举行，教育部副部长郑富芝出席。开通仪式开始前，郑富芝看望了全国学生资助管理中心工作人员，通过视频连线方式向全国资助战线工作者致以问候。

“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，是党和政府的庄严承诺。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持以人民为中心的发展思想，高度重视家庭经济困难学生上学问题，学生资助政策体系不断健全，资金投入力度不断加大，为家庭经济困难学生顺利入学、完成学业、实现人生梦想，提供了制度保障。

今年是教育部开通热线电话的第16年，受新冠肺炎疫情影响，全社会对学生资助给予了更多的关注。为了更好地服务家庭经济困难学生及家长，解除他们的后顾之忧，2020年，教育部将高校学生资助热线电话受理时间又延长了一周，具体受理时间为7月15日—9月18日（含周六日）早8:00—晚20:00，是历年来开通时间最长的一年。教育部同时要求各省（自治区、直辖市、计划单列市）教育行政部门、各中央高校及地方高校全面开通2020年高校学生资助热线电话。

需要特别提醒同学和家长：开学前后是诈骗高发期，同学们一定要擦亮眼睛，提高警惕，抵住诱惑，避免上当受骗。学生与家长如有高校资助方面的问题，可通过以下联系方式进行咨询。