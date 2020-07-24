丢失身份证后多了6条犯罪记录

7月17日，浙江省开化县检察院检察官带着福建省检察院的处置情况通报来到了该县马金镇汪成的家中。得知自己的“犯罪记录”已经被删除，汪成激动地说：“莫名其妙多了6条犯罪记录，这几个月我都没睡好，影响我自己事小，万一还影响到我孩子的前途，真的不知道该怎么办了……这个事情牵扯到很多部门，又是跨省的，处理起来肯定很困难，没想到你们的工作这么高效！”

未出浙江的汪成为何在福建坐牢

今年4月8日，开化县马金镇司法所收到了一份福建省发来的《开化县疫情防控期间刑满释放人员衔接函》，函上显示4月15日马金镇星田村的汪成将刑满释放，请派员去福建看守所将汪成接回开化。

收到函后，马金镇司法所的工作人员马上去汪成家了解情况，却被正坐在家中的汪成惊得目瞪口呆。

经了解，汪成一直住在马金镇星田村老家，从来没有做过违法犯罪的事，更没有坐牢。工作人员认为这事有蹊跷。

检察官揭开罪犯“汪成”真面目

4月13日，开化县检察院了解到这个情况后立即展开调查。

经查，开化县的汪成今年35岁，毕业之后一直在浙江省内做庭院绿化工作，没有犯罪前科。

对这一匪夷所思的事情，汪成向检察官回忆道：“2010年左右我的身份证遗失过，虽然报了警但一直没有找到。前两年我想注册网上银行，就发现已经被人注册过了，这几年我的银行转账就一直很不方便，要去银行柜台才能转账，有时候还要去取现金……”

“我现在该怎么办呢？以后会不会变成有前科的人啊？会不会影响我的小孩啊？你们可一定要帮我想想办法呀……”面对浙江汪成的焦急和福建汪成马上要刑满释放的紧迫现状，开化县检察院一边迅速将此事向浙江省、衢州市两级检察院汇报，一边向公安机关调取福建看守所汪成的材料。通过照片比对，检察官发现，两个汪成存在很大差别，并将相关材料通过浙江省检察院移送给福建省检察院及福建省厦门市公安局。

收到开化县检察院的材料后，福建省检察院及时派人查询了公安网络信息系统，调取了法院判决书等资料，终于揭开了事件真相。

罪犯“汪成”（自报名，真实身份不详，公安机关还在查）捡到浙江汪成的身份证后，就冒用他的信息进行违法犯罪，从2011年至2019年先后在厦门、福州、南昌、上海等地犯妨害公务罪、盗窃罪，6次分别被不同法院判处三年零三个月至七个月不等的有期徒刑，其中最后一次是2019年8月16日因犯盗窃罪被南昌铁路运输法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。

罪犯“汪成”冒用了汪成的身份信息，造成第一次刑事判决书被告人身份认定出现错误，致使汪成的身份信息有6条犯罪记录。而这一切，汪成都被蒙在鼓里。

汪成的6次犯罪记录终被删除

6月1日，经检察机关建议，福建某区法院作出裁定：认定原判决被告人姓名及自然信息身份有误，将被告人身份信息作了变更。

同时，福州铁路运输检察院发函给公安机关，要求对原案侦查办案中存在不规范问题进行整改。

6月11日，福建省公安机关把汪成的6条违法犯罪信息在公安机关违法犯罪信息数据库中予以全部删除。

7月17日，福建省检察院专门将处置情况通报给开化县检察院。

在浙江、福建两省公检法的共同努力下，汪成终于得到正名。（范跃红 吕晓土 王黎萱）

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