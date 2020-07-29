8月民航市场将迎小高峰

随着高考的结束，全国绝大多数学生进入暑假。北京青年报记者查询票价发现，许多旅游热门航线还有大量1折、2折机票在售。随着市场回暖，8月份民航市场将会迎来一个小高峰。

有数据显示，今年暑期国内机票均价820.02元，平均支付价格（含机建燃油）与去年同期相比下降了三成。

北京青年报记者查询票价发现，许多旅游热门航线还有大量1折、2折机票在售。今年暑假旅客可实现“抄底游”。同时有超七成95后游客在出行前1天预订机票，说走就走成为今年暑期许多年轻人的选择。

据民航局发布的数据，7月23日，民航航班量创疫情以来新高，实际飞行13059班，恢复至疫情前约八成；旅客运输量达127.28万人次，同比恢复近七成，客座率为73.57%。7月1日至7月23日共保障各类飞行26.74万班，日均11628班，日均环比上升6.77%；旅客运输量共2642.70万人次，同比恢复超过60%。

北京飞珠海、厦门等航线

8月仍有1-2折“抄底价”票

北青报记者搜索发现，预订8月10日北京至三亚的机票，经济舱2折票650元；北京至珠海机票经济舱1.6折票308元；北京至厦门经济舱1.7折票售价390元；北京至西安仍有经济舱1.6折机票349元等，比往年同期相比价格便宜一半甚至更多。

准备带孩子暑期旅游的王女士说：“每年暑假都是飞机票价格较高的时段，今年北京三亚往返只需1100元，是我历年来买到的最便宜的一次了。”

据去哪儿网发布的预测报告，七成95后提前一天买票，暑假就要来一场说走就走的旅行。

今年暑期机票预订中，30岁以下占比近五成，其中18-25岁出生的95后占比19.68%，25-30岁出生的90后占比18.86%，成为占比最高的年龄群体。酒店预订中，18-25岁的群体占比27%，相较去年同期增长近两成。

据相关大数据分析，今年暑期，3人以上的结伴旅行订单占比达到31%，毕业旅行占比17%，情侣出游占比11%。女性撑起了今年暑期出游的大半边天，不仅占比超过了六成，连姐妹团的出游人数都比兄弟团高出3个百分点。

在所有暑期出游的人群中，首次搭乘飞机的用户占比达到15%，成为近年首期新增用户最多的一年，其中首次搭乘飞机出游的95后用户占比达到21%。

数据显示，上海、广州、深圳、杭州等一线城市成为这些新“飞客”的主要目的地。从校园到工作，许多95后迈入社会的第一步从一张机票开始，这些刚刚进入工作的95后，正在成为出游市场最有活力的新力量。

机票降价、酒店涨价

95后“说走就走”

截至目前，据相关数据显示，今年暑期机票均价820.02元，较去年同期降低127元。受价格影响，今年暑期出行普遍预订周期缩短至行前三天，有超七成95后游客在出行前1天预订机票，说走就走成为今年暑期许多年轻人的选择。

进入7月以来，有关暑期的机票搜索量大幅增长。7月份有关暑期的机票搜索量较6月中下旬增长4倍，其中北京地区机票搜索量环比6月中下旬增长9倍，是全国增幅最大的城市。

上海、成都、广州、深圳、昆明、重庆、西安、杭州、海口、郑州是今年暑期最热门的十大目的地。在热门航线中，成都航线表现抢眼，上海-成都成为今年暑期最热门的航线，广州-成都、深圳-成都两条航线也进入前十，分别排名第三、第六。

不同于机票订单中清一色的一线、新一线城市，今年暑期酒店预订中，旅游城市成为热门。三亚、上海、成都成为高星酒店预订量最高的三个城市，长沙、青岛、苏州、南宁、宁波等旅游城市进入前20。

价格方面，在高星酒店中，三亚以1693.34元成为暑期全国每间夜最贵的城市，相较2019年暑期价格增加59%，价格比上海高星酒店均价贵出近700元。尽管如此，在今年暑期的高星酒店预订中，三亚成为预订人数最多的城市。以80后为代表的亲子、家庭出游成为三亚暑期最主要客群。

国内游迭代升级

三亚成暑期“新宠”

疫情防控常态化下，很多游客把目光放回国内。自海南自贸港建设政策发布以来，三亚更是成为旅游热点城市。尤其7月1日，海南离岛免税购物额度提至每年每人10万元，大家把出游热情和攒了半年的钱一窝蜂砸向三亚。

三亚成为今年暑期“新宠”。去哪儿网总裁勾志鹏认为，截至6月，国内仍有1.4亿去年坐过飞机的人，今年还未出行。这当中大部分人将更看重今年“第一次”出游。

以海棠湾酒店为例，高级房预订先于普通房，18日、19日预订量已超去年同期。“国内游在今年将向着高端化、定制化、私密化发展。”勾志鹏说。

在出游时长方面，近半数游客在三亚停留时间由往年3至4天延长至5天及以上。“两大一小”、“两大两小”成为三亚最常见的游客配置。

文/本报记者 蔺丽爽

(责编：牛镛、岳弘彬)

