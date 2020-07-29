网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>首都网警>>养老机构要为老人建“健康档案”

养老机构要为老人建“健康档案”

加入收藏

2020-7-29 16:03:50

　《养老机构老年人健康档案技术规范》征求意见 养老机构要为老人建“健康档案”

　　入住养老机构的老年人，将人人有“健康档案”。北京市地方标准《养老机构老年人健康档案技术规范》近日开始在北京市市场监管局网站上公开征求意见。按照征求意见稿的要求，养老机构老年人的建档率应达100%，健康档案合格率≥95%。征求意见将一直持续到8月23日。

　　养老机构为入住老年人建立的“健康档案”，都包括哪些内容？记者了解到，健康档案是医务人员对入住养老机构的老年人在养老、护理、医疗、康复等活动过程中形成的文字、符号、图表及影像等资料的总和。应包括健康档案首页、入院健康记录、日常健康记录、知情同意书、健康体检记录、健康评估记录、出院记录及其他相关记录。按照记录形式不同，健康档案可分为纸质健康档案和电子健康档案。

　　老人入院，医务人员应于老年人入院后24小时内完成“入院健康记录”的填写。疾病诊断记录中，要对老年人新发生的疾病及时补充填写并书写诊断日期。

　　在养老机构生活的过程中，老人要有“日常健康记录”。包括一般健康状况、生活习惯、心理状况、慢性病管理及向老年人、担保人或指定代理人告知的重要事项等老年人的日常健康信息，必须记录在案。对于身心健康、病情平稳的老年人，医务人员应每3个月至少书写一次日常健康记录，对于身心不适或出现病情变化的老年人，应及时书写日常健康记录。

　　入住养老机构，还要有“健康体检记录”。记者了解到，老年人入住养老机构时，应提供三个月内的健康体检检查报告。对于新入住的老年人，医务人员应在老年人入住当日完成健康体检记录，对已入住的老年人每年至少记录一次健康体检记录。

　　当老年人健康状况发生变化、医务人员实施保护性医疗措施、养老机构开展需取得书面同意的医疗保健活动时，应告知老年人、担保人或指定代理人并签署“知情同意书”。

　　健康档案不应涂改，出错可以改，但必须能看得出“原样”才行。按照规范征求意见稿的要求，书写过程中出现错字时，应用双线划在错字上，保留原记录清楚、可辨，并注明修改时间，修改人签名。不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。实习人员、试用期人员书写的健康档案，应由有资质的医务人员审阅、修改并签名。

　　规范征求意见稿还对“隐私”保护提出了要求。养老机构工作人员应保护老年人隐私，不得向无关人员泄露健康档案相关信息。档案保存时间应自老年人最后一次出院之日起不少于30年。（记者 张楠）

责任编辑： 薛涛

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
首都网警 20739

RSS订阅

首都网警

2名成员2485个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:0分

 