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公安部：2020年上半年共破案涉疫情诈骗犯罪1.6万起

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2020-8-4 12:59:28

　　北京7月28日电 (记者 张子扬)公安部7月28日在京召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。公安部刑事侦查局局长刘忠义通报，上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比分别上升73.7%、78.4%。从严从重从快打击涉疫情诈骗犯罪，共破案1.6万起，抓获犯罪嫌疑人7506名

　　刘忠义指出，上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比分别上升73.7%、78.4%。从严从重从快打击涉疫情诈骗犯罪，共破案1.6万起，抓获犯罪嫌疑人7506名，有力服务全国疫情防控大局；集中打击网络贷款、网络刷单、杀猪盘、冒充客服等4类电信网络诈骗高发类犯罪，共捣毁窝点2460个，抓获嫌疑人1.9万名，破获案件2.3万起，高发类案得到有效遏制，网络贷款类案件占比由年初的40%下降至20%，网络刷单诈骗日均发案下降30%，杀猪盘案件造成的损失数环比下降25%，冒充客服类案件连续两个月发案环比下降；严厉打击为电信网络诈骗提供服务的黑灰产犯罪，共捣毁黑灰产犯罪窝点7200余个，查处黑灰产犯罪嫌疑人3.2万名，斩断犯罪链条，堵塞监管漏洞。

　　同时，对诈骗窝点集中、黑灰产泛滥、行业问题突出的重点地域实施红黄牌警告和挂牌整治制度，压实地方主体责任，铲除犯罪土壤，重点地域面貌大为改观；强化技术反制和资金拦截，累计拦截诈骗电话1.2亿个、封堵诈骗域名网址21万个，为群众直接避免经济损失666亿元；全力落实预警劝阻措施，开通96110反诈预警专号，进一步提高预警劝阻效率和成功率，累计防止561万名群众被骗；全面加强宣传防范，在全国公安机关“百万民警进千万家”活动中专题部署反诈宣传工作，将宣传的触角延伸至居委会、村委会，切实提升群众的识骗防骗能力。

　　据介绍，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了深刻变化，传统接触式犯罪持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发，已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪，呈现出案件持续高发多发、网络诈骗迅猛增长、诈骗窝点快速转移、作案群体逐步泛化、黑灰产业日益泛滥等特点。

　　上半年受疫情影响，经济下行和就业压力加大，生产生活加速向网上转移，资金短缺的网民，被贷款诈骗；找不到工作的网民，被兼职刷单诈骗；经常网购的网民，被冒充客服和虚假购物诈骗；有投资意愿的网民，被引诱参与虚假投资理财和网络赌博，还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生，诈骗金额大，危害突出。以上五种类案发案占比超过70%。

　　下一步，公安机关将始终保持严打高压态势，全力以赴铲窝点、抓金主、追赃款、摧灰产、堵漏洞，坚决将犯罪分子的嚣张气焰打下去，切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定。同时，充分发挥国务院部际联席会议机制优势，坚持打防并举、齐抓共管、源头治理，打一场反诈人民战争，坚决遏制案件高发多发态势。

　　公安机关正告诈骗分子，立即停止一切违法犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。公安机关提醒广大群众，要切实提高警惕，增强防范意识，避免上当受骗遭受财产损失和不法侵害。(完)

 编辑：程祥 责任编辑：刘亮

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