北京21家房地产经纪机构被查处 涉及炒作学区房、虚假宣传等

人民网北京5月21日电 据北京市住建委官网发布，为全力做好稳就业、稳预期工作，落实保民生、保市场主体任务，北京市住建委执法部门积极引导房地产市场主体单位开展疫情防控常态化工作，落实稳岗就业等各项政策。同时，持续加大互联网违规房源信息整治力度，期间约谈企业30余次，依法严厉打击侵害群众利益违法违规行为，全力营造稳定、安全的市场环境。

近期，北京市住建委执法部门联合东城住建委、西城房管局、朝阳房管局、海淀房管局、丰台房管局、通州住建委、大兴住建委、昌平住建委、石景山住建委、怀柔住建委等10个区住建房管执法部门开展房地产市场检查，线上线下两手抓，严查发布委托手续不全、虚假宣传“不限购”、炒作“学区房”，以及违法群租、违规租赁等扰乱市场秩序的违法违规行为，21家房地产经纪机构被查处，名单如下：

北京恒信家苑信息咨询部

北京市宜居万家房地产经纪有限公司

北京益德弘业物业管理有限公司

北京天勤志合房地产经纪有限公司

北京亿兴佳业房地产经纪有限公司

北京家和伟业房地产经纪有限公司

北京万聚鑫业物业管理有限公司

北京金宣置地房地产经纪有限公司

北京吉家房地产经纪有限公司

北京广居房地产经纪有限公司

北京金宇昊业房地产经纪有限公司

北京兴宸房地产经纪有限公司

北京吉盛房地产经纪有限公司

北京永盛房地产经纪有限公司

北京福瑞置地房地产经纪有限公司

北京兴家助业房地产经纪有限公司

乐居商务服务（北京）有限公司

北京天时安家房地产经纪有限公司

北京顺益兴联行房地产经纪有限公司

北京畅熠房地产经纪有限公司

北京汇盈瑞泰房地产经纪有限公司

上述房地产经纪机构违反了《房地产经纪管理办法》的规定，市区住建房管执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。

其中，北京金宣置地房地产经纪有限公司违反之前承诺，第三次发布违规房源信息，不得再通过互联网交易平台发布本市房源信息。

责任编辑：龙颖(EN037)