一些企业通过格式条款提高门槛阻碍消费者维权

想通过法律渠道要回ofo共享单车99元押金，需提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲委）进行仲裁，而案件受理费和处理费最低为6100元；网购发生争议后想维权，却发现只能去被告住所地法院打官司，而去被告所在地的交通费可能比商品金额还要高……《工人日报》记者近日采访发现，一些企业通过格式条款提高消费者维权门槛阻碍消费者维权。

8月4日，记者下载并打开ofo共享单车APP后发现，登录页面出现“同意并接受《用户服务协议》《隐私保护政策》尤其是争议解决条款”的勾选项，勾选项下面则是“立即进入”4个大字。记者没有勾选直接点击“立即进入”后，界面又出现“温馨提示”，要求认真阅读相关条款，尤其是争议解决条款，接受全部条款后再开始使用ofo服务。

记者点开《用户服务协议》，在最下面找到了“法律适用、争议解决与其他”项目。该协议第15条第2款规定，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交贸仲委，按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。

记者在贸仲委官网“费用快算”查询发现，争议金额在20万元以下，案件处理费最低不少于6000元。争议金额为99元时，需要案件受理费100元、案件处理费6000元。

中消协专家委员会专家邱宝昌律师告诉记者：“ofo让消费者提交贸仲委仲裁，无非是想提高消费者的维权门槛，让消费者知难而退，这是一些经营者通过提高维权成本来阻碍消费者维权的典型手段。”

记者注意到，除了约定发生争议提交贸仲委仲裁，还有不少企业特别是电商企业,约定争议由被告住所地法院管辖。

“有的争议金额也就几十元或几百元，如果去被告所在地打官司，来回的交通成本比商品金额还高，一些消费者可能就放弃维权了。”中国消法研究会副秘书长陈音江说。

不过，陈音江指出，根据《最高人民法院关于适用的解释》的相关规定，经营者使用格式条款与消费者订立管辖协议，未采取合理方式提请消费者注意，消费者主张管辖协议无效的，人民法院应予支持。目前，已有不少消费者主张管辖协议无效获法院支持的案例。

在中国人民大学法学院教授刘俊海看来，当前消费者面临的一大问题就是维权难、维权成本高，有时还会出现“追回一只鸡，得杀掉一头牛”的情况。因此，应采取措施，切实减轻消费者的维权成本。例如，网络侵权案件居高不下的情况下，争议可由原告住所地法院优先管辖。（记者杨召奎）