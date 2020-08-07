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河北警方侦破特大网络传销案 涉案金额达12亿元

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2020-8-7 13:19:20

　   石家庄8月5日电（记者齐雷杰）河北省廊坊市永清县公安局近日成功侦破一起特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额达12亿元。

　　今年5月，永清县有关部门发现，当地百盛商场一处门店内有人涉嫌组织传销活动。接到线索后，永清县公安局经侦大队迅速成立专案组展开侦破工作。

　　经侦查，专案组确定这是一个网络传销组织。专案组对1000多个账户数十万条信息进行研判，梳理了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布、资金运作模式等情况。

　　在掌握了传销网络平台资金流的基础上，专案组将这一传销团伙的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析，成功获取了涉案人员的层级架构图，并将7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。

　　随后，专案组抓获了7名主要犯罪嫌疑人。经讯问，犯罪嫌疑人交代，2018年以来，他们通过网上操作，以高额利润为诱饵，以在境外种植医用大麻为名，开展传销活动，共获利3347万余元。案发时，这一传销团伙已通过网络平台发展下线50000余人，人员涉及湖南、湖北、北京、天津等地，涉案金额达12亿元。

　　目前，7名犯罪嫌疑人已被永清县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

责任编辑： 王頔

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