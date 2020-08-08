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湖南衡阳各路警力奋战70余小时救出误入深山游客

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2020-8-8 13:10:35

湖南衡阳各路警力奋战70余小时救出误入深山游客

各路警力搜寻走失游客。　刘飞　摄

　　中新网衡阳8月6日电 (王昊昊文兰)历时四天三晚，千余名警力不间断进行11轮搜救后，误入南岳衡山中心景区深山的73岁湖南娄底游客王文(化名)，终于在5日15时许被湖南衡阳各路警力联合救出，送医后生命体征平稳。

　　2日16时许，一位游客来电称其父亲11时在南岳衡山中心景区狮子岩处走散，要求查看监控录像。接警后，衡阳南岳区半山亭派出所一方面安排专人调取录像，一方面安排人员在中心景区主干道寻找，向南岳区各大工作群发布游客走散消息。相关信息显示，走失游客于当日17时许在南天门往民俗文化城路段出现；19时在南岳区寿岳乡红旗村出现。

消防员背老人下山。　刘飞 摄

消防员背老人下山。　刘飞 摄

　　掌握上述信息后，南岳区组织11名救援人员分三路开始第2轮搜寻。3日凌晨1时，辅警听到山里有人回应，但因山沟地形复杂，丛林密布，天黑时找不到方向，经5小时搜寻仍未找到人。

　　3日上午8时，半山亭派出所向衡阳市公安局请求支援开始第3轮搜寻，各路人员分赴南天门往索道站山沟处、民俗文化城往中山沟、藏经殿龙池村往中山沟方向搜寻。

　　当日中午12时，三路人马到达南岳区红旗村8组后汇合，进行第4轮搜寻，重点搜寻听到回应的那片山区；14时开始，开始第5、第6轮搜寻，衡阳市公安局也派出了无人机大队、警犬大队和山豹突击队参与搜寻。

民警背老人下山。　刘飞 摄

民警背老人下山。　刘飞 摄

　　此后当地各路警力又展开了4轮搜寻，但忙到深夜也无结果，一路荆棘还让2只警犬受伤撤回。为此，南岳区启动天网工程扩大范围侦查，经分析老人仍在山里。

　　5日，搜救小组开始第11轮搜寻，重点搜寻楠竹山。险阻的山路让搜救人员体能严重损耗，不少搜救人员受伤、虚脱。当日13时，搜救人员和游客家属在楠竹山一处基本上没有路的地方发现了王文，当时他僵硬地躺在地上，身体发凉，反应迟钝。搜救人员随即将游客送医。(完)

责编：陈畅 ]

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