通辽警方破获跨省制贩毒大案

□ 本报记者 颜爱勇

□ 本报通讯员 张 萍

近日，已在看守所度过5年时光的刘小辉收到内蒙古自治区高级人民法院的最终裁决：上诉人（原审被告人）刘小辉犯制造、贩卖毒品罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案其他人员也收到最终判决。

2015年4月，通辽市公安局禁毒支队获悉，通辽籍女子魏平有重大贩毒嫌疑，其上线湖北籍女子张楠将再次前往通辽与魏平进行交易。

随即，通辽市公安局、科左中旗公安局抽调精干警力组成专案组，于6月2日在中转站沈阳将张楠和上线孙明的“跟货马仔”王琪抓获，当场缴获冰毒300多克、麻古100粒。次日，警方将张楠男友、贩毒合伙人高猛抓获。

经突审，张楠、王琪交代了上线孙明的基本情况。随后，专案民警飞抵武汉将孙明抓获，张楠配合警方又将下线魏平抓获。

孙明交代，他的冰毒来源于长期在广州活动的范志勇，麻古来源于长期在湖北武汉活动的刘小辉，且刘小辉有制造技术和制毒窝点，其身边还有“死党”胡建。

在警方的授意下，王琪、孙明开始电话联络范志勇和刘小辉，假意商定贩卖毒品事宜。6月23日，专案组民警得知，刘小辉将乘飞机前往广州与范志勇接头。警方迅速行动，于当日18时许将准备交易的范志勇、刘小辉在广州市白云区某酒店内抓获，现场缴获毒资5.6万余元。

同时，通辽禁毒民警指挥王琪向胡建编辑“进货”暗语信息，胡建紧急请示其老板刘小辉，警方用刘小辉手机短信回复胡建，“准许此次交易”。6月24日晚9时，警方将胡建成功抓获。

经连续9个小时突审，胡建心理防线彻底崩溃，于次日凌晨1时带领禁毒民警前往刘小辉的制毒窝点。在该窝点内，现场缴获麻古及半成品共5.7千克（其中麻古6.4万余粒），冰毒240余克、毒资5000多元。

在涉案的8人中，刘小辉、张楠被判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身、没收个人全部财产；范志勇、魏平被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；王琪、孙明、高猛分别获刑15年，没收个人全部财产；胡建获刑13年，并处罚金6万元。

（文中人物均为化名）