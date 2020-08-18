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开设百家乐赌场充当“地下出警队”

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2020-8-18 9:51:27

近日，湖北省老河口市人民法院对王某喆等16人涉黑案进行一审公开宣判，主犯王某喆被判处有期徒刑20年，其余15名被告人分别被判处有期徒刑3年7个月至12年10个月不等。

今年28岁的王某喆是襄阳市扫黑除恶专项斗争开展以来抓获的最年轻的“黑老大”。因自幼缺乏家庭管教，王某喆很早就开始混迹于社会。2007年2月，15岁的王某喆带领7名时年不满16岁的未成年人故意伤害他人，致两人重伤，涉案人员相继被判处缓刑。此后，王某喆经常与朋友结伴殴打他人。

为了谋取经济利益，2012年下半年，王某喆带领王某、蔡某宇等人打砸雷某等人开设的百家乐赌场。与雷某协商后，王某喆让手下“兄弟”到赌场放贷赚钱。有一定经济基础后，一个以王某喆为首的黑社会性质组织初步形成。

2014年11月，该涉黑组织骨干成员王某在凯富特赌场因放贷与韩某发生争执。为树立该组织非法权威地位和影响力，王某带人同韩某一方在老河口市环一路十字路口聚众斗殴，双方手持钢管、工兵铲相互砍杀，驾车冲撞，致多人受伤。

此次聚众斗殴让该涉黑组织名声大震。因害怕王某喆的凶狠，凡是其涉足的赌场，无人敢与其争抢“放码”业务。由此，王某喆奠定了老河口“江湖大哥”的地位，进而控制垄断了整个地下赌场。

多名被告人在供述中称，平日他们称王某喆为老板或大哥。为了聚敛钱财，该涉黑组织以赌养黑、以黑护赌，开设人工百家乐、网投百家乐、麻将、德州扑克、炸金花等多种形式的赌场，同时还到他人开的赌场里占干股。

老河口警方查证，该涉黑组织通过银行卡转账方式收取赌资加收益1700多万元，用非法所得保障组织运行，并为组织成员发放工资、购买汽车及房产，具有很强的经济实力。

随着进一步发展壮大，该涉黑组织开始插手民间纠纷，充当“地下出警队”。2016年大年初一，老河口市某银行支行原行长徐某因欠王某喆赌债，被该涉黑组织非法拘禁在老河口市抗战广场旁一宾馆，其间不给吃不给喝。直到第二天，徐某打电话筹来3万元才放其离开。之后，徐某又多次被该涉黑组织以“软暴力”方式讨债，但迫于王某喆的恶名，徐某不敢报警，在无力偿还又不堪其扰的情况下，只得与妻子离婚并辞职，远走他乡。

2016年7月，为帮助某建筑公司老板解决与小区居民之间的遮光补偿纠纷，王某喆安排手下到小区以深夜放鞭、白天敲门的“软暴力”手段，逼迫业主签订遮光补偿协议，欺压群众。

徐朋（化名）早年因车祸伤到了脑子，经鉴定为二级精神残疾，并获得赔偿40多万元，他的双胞胎女儿也均为一级肢体残疾。在该涉黑组织成员雷某峰等人的蛊惑下，徐朋经常到其赌场参赌，最终将赔偿金全部输光，并欠下大额赌债。2017年6月12日，为讨要徐朋欠下的赌债，王某喆的手下多次上门威胁、恐吓徐朋及其家人，并持球棒打砸徐朋家门及摄像头、电动车。他们恐吓精神病人、残疾人的行为，在当地造成恶劣社会影响。

多年来，为维护、扩大非法影响力，该涉黑组织多次实施违法犯罪活动，侵犯他人合法权利，破坏本地社会秩序。2018年8月，老河口市公安局成立专案组侦办王某喆集团涉黑案。警方多次召开案情分析会，力争深挖彻查该犯罪团伙的所有违法犯罪事实。

8月底，老河口市警方开始实施收网行动，陆续抓获该犯罪团伙成员。王某喆等3人闻风而逃，通过偷渡出境，藏匿于缅甸。

10月20日，老河口警方组织侦查员前往云南西双版纳抵近侦查，并通过中缅警务合作机制与缅甸警方取得联系。在两地警方共同努力下，警方锁定了王某喆等3人藏匿的酒店。11月6日，警方在酒店将王某喆等人抓获归案。


责任编辑：温远灏

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