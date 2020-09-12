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云南侦破特大跨境制售假烟案 案值逾2.5亿元

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2020-9-12 13:47:52

新华社昆明9月10日电（记者张雯 曾维）记者10日从云南大理“9·10”特大跨境制售假冒伪劣卷烟网络案件发布会上获悉，警方近日破获一起特大跨境制售假冒伪劣卷烟网络案件，捣毁假烟储存窝点19个，查获假冒伪劣卷烟6万余条。该案涉案价值2.5亿余元，涉案人员达40余人。

　　据介绍，此案是目前云南省涉烟违法犯罪打处环节最多、抓获人数最多、查获物品最多的网络案件。大理市副市长、市公安局局长芮灿杰在发布会上说，目前案件侦破工作取得第二阶段的全面胜利。

　　2019年7月，大理市公安局接群众举报称，有大量假冒伪劣卷烟从瑞丽、保山等地运往大理、昆明等地销售。大理市公安局、大理市烟草专卖局迅速展开侦查工作。

　　同年9月10日，查缉组在大保高速太邑检查站查获该线索指向的首起案件。截至2019年11月25日，警方查获该线索指向目标案件共9起。对此，大理白族自治州迅速成立了“9·10”专案组，开展专案打击。

　　经报请云南省公安厅和云南省烟草专卖局统一调度指挥，2019年12月16日、2020年6月18日，警方分两次在云南、福建、广东集中收网，打掉了一个特大跨境制售假冒伪劣卷烟犯罪团伙。

　　据介绍，该案中，以广东汕头籍、福建云霄籍犯罪嫌疑人为首的跨境犯罪团伙，在缅甸木姐设厂批量生产假冒伪劣卷烟，搭建专业走私过境运输团伙、专业境内周转团伙和销售运输团伙，向省内乃至全国销售以云南品牌为主的假冒伪劣卷烟。

　　截至目前，警方共摧毁专业走私团伙3个、专业运输团伙5个、一级销售代理团伙4个，查获假冒伪劣卷烟6万余条，制烟原料10余吨，制烟辅料玻璃纸、舌头纸、铝箔纸等8吨多。案件成果还在进一步扩大中。

责编：孙满桃 ]

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