海南热带雨林条例（试行）10月起施行

原标题：《海南热带雨林国家公园条例（试行）》10月1日起施行

为探索制定国家公园法律法规贡献地方智慧

我国热带雨林资源极其稀缺，海南热带雨林是我国分布最集中、保存最完好、连片面积最大的岛屿型热带雨林。目前，海南正在全面建设热带雨林国家公园，打造海南自贸港生态名片。

9月3日，海南省六届人大常委会第二十二次会议审议通过《海南热带雨林国家公园条例（试行）》（以下简称《条例》），于10月1日起施行。

《条例》的出台，将为海南热带雨林国家公园的保护、利用和管理提供法治保障，同时也会对国家探索研究制定国家公园相关法律法规提供实践经验，贡献地方智慧。





推动海南热带雨林国家公园建设

党中央、国务院高度重视海南国家生态文明试验区建设。中央12号文件明确提出“研究设立热带雨林等国家公园，构建以国家公园为主体的自然保护地体系”。

为此，国家林业和草原局（国家公园管理局）与海南省着手推动海南热带雨林国家公园建设。2019年1月23日，中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《海南热带雨林国家公园体制试点方案》，明确要求海南建立健全法规。

2019年5月，海南成立立法起草小组，启动《条例》调研起草工作。起草小组认真研究各方反馈意见和建议，并及时向国家林草局请示，征求修改意见。

9月3日，海南省六届人大常委会第二十二次会议审议通过《条例》。《条例》分为总则、规划建设、生态与资源保护等六个部分。分别对构建统一管理、协同配合、多元共治的国家公园保护管理体制，实行分区管控，国家公园的重点保护对象及其保护措施，国家公园内原住居民及周边社区居民生产生活与国家公园保护的关系等内容进行规定。





筑牢园区生态资源保护屏障

8月29日，工作人员在白沙县境内的东崩岭发现E群（第5群）的母猿怀抱一幼崽。这标志着海南长臂猿从中心栖息地向外扩展的生态廊道已初步形成，充分证明海南热带雨林得到较好的保护，国家公园建设的成效初显。

根据海南热带雨林国家公园特有的生态功能和资源禀赋，《条例》规定国家公园主要保护对象包括：热带雨林、热带季雨林；水源涵养区、河流、湖泊、湿地、草地、荒地、滩涂、地质遗迹、矿产资源；野生动植物及其栖息地；天然种质资源；黎族、苗族等少数民族传统文化、文物古迹、特色民居等自然和人文资源。

尤其是，《条例》针对海南热带雨林国家公园水源涵养功能和海南长臂猿等极小种群、珍稀濒危野生动植物和原生动植物种质资源的保护提出具体要求：对受到威胁且原栖息地已不能满足生存繁衍需要的物种，应当采取建立繁育基地、基因库、种质资源库或者迁地保护等拯救措施。国家公园管理机构应当会同有关部门和周边地区建立生物多样性保护协调机制，构建生态廊道，提高生态保护区域的连通性。

《条例》还提出，国家公园管理机构应当会同有关部门建立海南热带雨林国家公园水源地水质监控体系，实行最严格的水资源管理制度。分区分类开展海南热带雨林国家公园受损自然生态系统修复。生态系统修复坚持以自然恢复为主，生物措施和其他措施相结合，促进热带雨林生态系统修复。

《条例》对海南热带雨林国家公园内的核心保护区以及其他生态环境脆弱和敏感区域内居民逐步实施生态搬迁；其他区域内居民根据实际情况，可以实施生态搬迁或者实行相对集中居住。国家公园管理机构可以与周边社区通过签订合作保护协议等方式，共同保护海南热带雨林国家公园周边自然资源。





推动公园可持续利用与管理

蚊子有伟大母爱，蟋蟀是著名歌手……在琼中黎母山热带雨林深处有一个特色民宿，叫“学而山房”。这里除提供食宿外，还向人们展示热带雨林里昆虫的奥秘。

建设海南热带雨林国家公园，在保护第一的前提下，还应当充分利用和管理，开发热带雨林之美。《条例》提出，海南热带雨林国家公园核心保护区原则上禁止人为活动，但经国家公园管理机构批准的科学研究观测、调查监测、生态修复和国家有关规定允许开展的其他活动除外。

《条例》明确规定，海南热带雨林国家公园一般控制区限制人为活动，允许开展下列活动，包括核心保护区允许开展的活动、经国家公园管理机构批准的标本采集、宣传教育参观旅游活动、指定区域内或者经国家公园管理机构批准在指定区域外搭建帐篷宿营、考古调查发掘或者文物保护活动、拍摄影视作品等。

为明确海南热带雨林国家公园内居民的生产生活边界，《条例》要求原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，可以修缮生产生活设施，从事生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖、采药等活动。国家公园管理机构应当会同所在地市、县、自治县人民政府组织和引导当地居民或者其举办的企业按照国家公园规划要求发展旅游服务业，开发具有当地特色的绿色产品。

按照中央有关政策文件精神，《条例》着力构建统一管理、协同配合、多元共治的国家公园保护管理体制。首先，依托现有机构整合组建统一规范高效的海南热带雨林国家公园管理机构。其次，注重构建协同管理机制，明确各级机构的工作职责。最后，鼓励企业事业单位、社会公众、专家学者参与公园保护和管理工作，形成全社会协力保护国家公园的良好氛围。 （邢东伟 翟小功）