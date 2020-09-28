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加快改革创新为人才培养赋能

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2020-9-28 12:33:45

取消《留学回国人员证明》、深化体教融合、加快新时代研究生教育改革、加快医学教育创新发展、激发中小学办学活力……过去的一周，“改革”绝对是教育领域的主题词，从具体而微的简政放权到促进青少年健康成长，从建设研究生教育强国、推进医学教育改革，再到释放中小学办学活力、进一步提升教育质量，改革的内容涵盖教育的方方面面。

过去留学人员回国，需要办一堆证明材料，否则回到国内就很难证明自己的留学经历。这一政策的初衷是防止“野鸡大学”假文凭，但在实施过程中却增加了留学人员以及开具证明的相关机构的负担。留学生回国不用再开证明，虽然只是一个减证便民、优化服务的改革小举措，但它所释放的动能却是巨大的。对于数以万计的留学生来说，是了却了一个心头大事，将为他们回国提供便利，而更多优秀人才回国发展创业，也必将更好促进社会经济发展。

深化体教融合，提高青少年身体素质，促进青少年健康发展，是实现德智体美劳全面发展目标的重要内容。身体是革命的本钱，在青少年阶段打好身体素质的底子，培养良好的体育运动意识和习惯，在体育锻炼中锤炼意志品质，也关系到进入社会之后的生存、生活状况，关系到能否健康工作五十年。健康是“1”，没有健康，其他一切都是“0”，健康无疑是人才培养过程中基础的基础。

《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》则站在国家发展、社会需求、民族复兴、人类进步的高度，对研究生教育发展作出了全面、宏观的战略部署。在确保质量型扩招方向不变、质量不降的基础上，全面提高研究生培养质量，实现研究生教育由大变强，更好服务和支撑科技创新和国家战略发展，既是高等教育的使命所在，也是激烈的国际科技竞争形势所需。

我国科技创新的脚步不断向前，但在贸易摩擦愈演愈烈，技术壁垒层层设限以及新冠肺炎疫情的冲击下，我们正遭遇核心技术受制于人的“卡脖子”之痛。正如中科院院长白春礼所言，我们要把“卡脖子”的清单变成科研任务清单进行布局。集中优势力量聚焦国家急迫需求和长远发展中的重大问题、关键领域，加强自主创新力度，把关键核心技术牢牢掌握在我们自己手中。对此，研究生教育无疑要有更大的担当和作为，这正是加快改革的形势所在。

研究生教育是高层次的人才培养，但是创新意识、创新能力的培养，奠基在基础教育，不能从研究生教育开始，而必须从中小学阶段就打好基础。这也正是教育部等八部门出台文件，要求进一步激发中小学办学活力的目标之一。通过“放管服”改革，创新体制机制，推进教育治理能力现代化，进一步激发办学活力，释放、增强每一所学校的生机与活力；通过引导和鼓励教师大胆创新，改进教育教学方法，积极探索符合学科特点、时代要求和学生成长规律的教育教学模式，提升教学质量，为创新型人才培养打下坚实的基础。

从这一系列的改革文件来看，多为多部门联合印发。为党育人、为国育才，是教育的使命所在，但是要实现人才培养与国家发展、社会需求的契合，更好服务于国家发展战略，显然不是教育部门，也不是学校所能独立完成的任务。需要财政部门保障教育改革发展所需的财政投入，需要其他行政部门减少对学校办学行为的干扰，解决管得太多、干扰太多的问题，为中小学活力的释放营造良好的空间，需要全社会共同努力营造良好的教育发展环境，为教育改革发展提供保障，破解激励不够、保障不够等突出问题。

人才培养既需要立足当下，解决当下所面临的实际问题，更需要放眼长远、面向未来，提早布局，为未来可能要面对的问题做准备。人才培养急不得，质量的提升是一个缓慢见效、久久为功的过程，但着眼于当下的经济社会发展需求，国际科技竞争形势，又必须以只争朝夕的紧迫感加速改革，加快推进。（杨三喜）

责任编辑：刘策

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