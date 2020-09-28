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“人人都当班干部”不在头衔在体悟

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2020-9-28 12:37:30

风扇管理员、电灯管理员、卫生组组长……据澎湃新闻报道，近日，四川达州某中学一班级62名学生各自获得了一个班干部职务。班主任老师称，想让每名学生都参与到班级管理中，培养学生责任感。

对此，有网友表示支持，认为此举可使每个学生得到锻炼，提高学生处理具体事务的能力；也有人并不赞同，称这只会强化孩子们的虚荣心和权力思维，不利于树立平等观念。

其实，作为一种基于班级社区的实验，这一制度创新本身是值得点赞的。它改变了传统上只有少部分学生成为班干部、得到相应锻炼的状况，使每个学生都有机会在班级事务中培养自己的实践能力和应变智慧。

需要注意的是，“人人都是班干部”不是简单地给每人分配一个荣誉光环，继而皆大欢喜，而是应当以此为契机，培养学生的公平意识和责任观念，使每个人的领导力、合作力、决策力得以提升。“人人都是班干部”应当是教育的一种手段，而不是目的本身。

正如有人感叹“自从当了物理课代表，物理成绩蹭蹭往上涨”一样，再“小”的班干部职务也能激发积极性，提供锻炼综合能力的机会。比如，笔者在中学时期就曾兼任生活委员，其中一项主要职责便是收取和统计班级的生活费。这一看起来不甚起眼的责任，却大大治愈了我在财务管理和流程规划上的马大哈病。

同样地，卫生组长如何做好分组统筹，厕所管理员怎样劝服同学们自觉注意卫生，寝室室长如何协调好室友的关系等，都是对他们相应能力的打磨与考验。“人人都是班干部”不仅淡化了这些职务带来的“官味”，更能让学生在真实复杂的情境中加以历练，提高解决问题的实操水平。

现实中，的确有一些学生误以为班干部就是要“管人”，甚至可以因此对他人颐指气使。纠正这一偏见，更好的方式或许不是让学生远离职权，而是让他们亲身实践，并积极引导他们定期总结心得、分析得失，帮助他们形成正确的权责观念，明确班干部是服务者，并不“高人一等”。

班干部的职务本身并不带有绝对权威。尤其是在未成年人自主意识普遍成熟的当下，若是一味居高临下地指挥同学，不顾及大家的情绪与感受，便难免碰壁、引发不满。此时，老师恰恰可以从现实问题入手，引导学生思考如何与同学沟通，从而真正为班级做好服务。因此产生的领导、沟通、决策、执行等能力的提升，也是促进学生全面发展的题中应有之义，对他们此后立足社会大有裨益。

在班干部人选的确定上，老师也应有公平的制度设计，而不是简单地自行指定。比如，可以让学生根据自我意愿主动报名，竞争“上岗”，有意识地在此过程中锻炼孩子的组织、演讲和表达能力；也可以让他们在不同岗位间轮值，通过全方位的锤炼过程，更为真切地体会他人的不易，发现自身能力优势与短板。

“闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。”与书面课程考试不同，解决具体事务讲究的是实践出真知。“人人都是班干部”的真正意义，并非让大家都得到所谓的头衔，而是让他们在实践中体悟何为自我，何为责任，何为平等与公正。


责任编辑：田琦

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