人民日报新论：以扩大消费推动经济持续复苏

保持经济在三、四季度的复苏态势，关键还是扩大消费，这不仅是应对当前形势的重要选择，更是构建新发展格局的长期支撑

近日，国家统计局发布8月份经济数据。数据显示，包括社会消费品零售总额、工业增加值累计增速等指标实现年内首次正增长，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，发展动力活力进一步增强，经济运行持续稳定恢复。

今年三季度以来，中国经济复苏步伐明显加快，主要驱动力来自出口和投资。8月份，出口连续第二个月保持较高增长，显著好于其他主要经济体；固定资产投资持续回暖。高技术行业生产向好，工业机器人产量持续加快，反映制造业升级趋势。展望四季度，经济有望延续复苏。这一方面是因为发达国家经济有望改善，将继续拉动中国出口；另一方面，上半年信贷扩张滞后效应，叠加财政支出增加，有望继续支撑投资和整体复苏。随着中秋、国庆假期来临，前期因为新冠肺炎疫情而受抑制的部分消费也有望得到释放。

在当前形势下也要保持清醒，对经济复苏中可能存在的问题要深刻辨识。在出口方面，近几个月来的超预期表现，主要因为中国率先控制住疫情，推动中国制造业顺利恢复。但从近期数据来看，消费需求相对于投资需求较弱，制造业投资相对于房地产投资较弱，一些抑制消费的结构性矛盾仍然存在。历史数据表明，房地产和信贷扩张相互促进会加大未来的债务风险，房价在高位进一步上升，则会挤压中低收入阶层和年轻人的消费空间。

正因此，保持经济在三、四季度的复苏态势，关键还是扩大消费，这不仅是应对当前形势的重要选择，更是构建新发展格局的长期支撑。要扩大消费，首先是坚持“房住不炒”，加强监管，防止纾困资金流向房市，避免重回房地产和投资拉动需求的旧模式，降低高房价对消费的挤出。其次，财政政策应该在调节收入分配方面发挥更大的作用。加大转移支付、降低增值税税率等措施有助于提高中低收入者，特别是受疫情冲击较大的劳动者的可支配收入，避免因疫返贫，提高全社会的消费能力。

除此之外，还应该向科技创新要动力。习近平总书记在科学家座谈会上强调，“我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案”。落实这一重要要求，应当大力发展以数字经济为代表的新经济，使其成为提高居民收入的重要抓手。从国际循环看，数字经济增强了服务业的可贸易性，有望成为新的出口和居民收入增长点；从国内大循环看，中国的数字经济更多的具有机器赋能人、劳动友好型特点，在提高生产效率的同时增加劳动者收入。与此同时，数字经济还能以成本较小的方式推动区域平衡发展。比如，大企业将呼叫中心布局在欠发达地区，劳动力无需转移就可以参与发达地区的经济活动；新基建催生了网络直播、云旅游等方式，将欠发达地区的风土人情、青山绿水等特色资源“运输”到发达地区，“产业数字化转移”增加了当地人收入。数字经济在中国抗疫中发挥了较大作用，在未来扩大消费以实现经济可持续复苏的过程中，仍然是重要的着力点。

总之，多管齐下、形成合力，就能通过扩大消费支撑中国经济持续复苏，并助力构建新发展格局。

（作者为中国国际金融股份有限公司首席经济学家）

责任编辑：李晓慧