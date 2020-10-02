“互联网+服务”等新型消费将成经济“加速器”

三部委解读《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》——

新型消费将成经济“加速器”(锐财经)

本报记者 王俊岭

近日，湖南省永州市江永县的5万余亩早熟蜜橘、红心蜜柚喜获丰收，全县350多位村级电商服务站主播同步开启直播带货。图为9月21日，江永县小古源村村民在线推介当地红心蜜柚。田如瑞摄(人民视觉)

国务院办公厅近日公布了《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》(简称《意见》)，提出到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。

9月22日，国家发改委等三部委相关负责人在国务院政策例行吹风会上对《意见》进行了解读。据介绍，《意见》旨在着力补齐新型消费短板，促进线上线下消费深度融合，努力实现新型消费加快发展，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚实支撑。

15项政策落子精准

近年来，以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费迅速发展。特别是今年新冠肺炎疫情发生以来，传统接触式线下消费受到影响，新型消费发挥了重要作用，促进经济企稳回升。数据显示，消费已连续6年成为拉动经济增长的第一动力。今年前8个月，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%，高出社会消费品零售总额24.4个百分点。

为了更好地释放新型消费潜力，《意见》提出了15项有针对性的政策措施。

在促进线上线下融合消费方面，《意见》明确提出“支持互联网平台企业向线下延伸拓展”“推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展”；在新型消费基础设施建设方面，《意见》要求进一步加大5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施建设力度，优先覆盖核心商圈、重点产业园区、重要交通枢纽、主要应用场景等；在优化新型消费发展环境方面，《意见》给出了加强相关法规制度建设、深化包容审慎和协同监管、健全服务标准体系、简化优化证照办理等多项具体措施……

吹风会上，国家发改委副秘书长高杲表示，中国之所以在疫情最严重的时期能够保持各类生活必需品的正常供应，价格总体平稳，使居民的基本生活消费得到有效保障，随后稳步推动复工复产、复商复市，一个很重要的原因就是近年来基于网络数字技术等现代信息技术的发展。

“我国在电子商务、新零售以及移动支付、物流快递等相关配套领域已经具备了良好的发展基础。”高杲说，《意见》就是要顺应新型消费发展大趋势，通过完善基础设施、优化政策环境，促进新业态新模式引导下的新型消费持续健康发展。

信息消费作用更大

今年以来，在线教育、网络医疗、直播电商等信息消费的新业态、新模式蓬勃发展，不仅有效满足了人民群众的需求，也使得信息消费本身成为有效扩大内需、拉动经济增长的新动力。

此次《意见》提出的“加强信息网络基础设施建设”“完善商贸流通基础设施网络”“大力推动智能化技术集成创新应用”等政策措施，将为新型消费提供巨大支持。

“目前，全国已建设开通5G基站超50万个。5G用户不断增长，累计终端连接数已超过1个亿。5G应用不断丰富，覆盖工业、医疗、媒体、交通等多个领域。”工信部信息技术发展司负责人李颖说，新发展格局为信息发展带来了机会。工信部将加快构建信息消费的大市场，从需求侧和供给侧同时发力。

对于直播带货及电子商务，商务部市场运行和消费促进司负责人王斌透露，据商务部监测，上半年全国电商直播超过1000万场，活跃主播人数超过40万，观看人次超过500亿，上架商品数超过2000万。在消费场景上，从日用品、农产品直播到产业带直播、老字号直播、非遗产品直播、文化旅游产品直播，各类直播场景层出不穷，满足了居民个性化、多样化的消费需求。

“2012年至2019年，电子商务交易额由8.1万亿元扩大到34.8万亿元，年均增长23.1%，网络零售额由1.3万亿元扩大到10.6万亿元，年均增长34.9%”“今年上半年，跨境电商零售进出口额增长了26.2%，线上线下不断融合创新”……王斌用多组数据，展示了新型消费特别是信息消费的旺盛活力与巨大潜力。

配套措施支撑力强

值得注意的是，一系列配套措施将加快落地，支持《意见》实施，助推新型消费成为中国经济的“加速器”。

王斌表示，《意见》对指导商务部门坚定实施扩大内需战略、着力完善现代商贸流通体系、加快新业态新模式新消费发展等具有重要意义。下一步，商务部将重点抓好几方面工作：

健全商贸流通体系。加快国际消费中心城市培育建设，深化步行街改造提升，加快发展品牌连锁便利店，提升电商进农村综合水平，推动城乡商贸流通转型升级，打造现代商贸流通体系。

提升流通现代化水平。支持传统商业加快数字化、智能化改造，健全流通标准体系，加快发展商贸物流和现代供应链，促进降本增效，夯实国内大循环基础。

培育壮大新型消费。不断推进线上线下深度融合，商旅文体跨境融合，促进绿色循环消费，发展夜间经济，做强小店经济、首店经济、首发经济，推动消费新业态新模式新场景加速普及应用。

营造安全放心消费环境。加快商务信用体系建设，深入贯彻落实《电子商务法》，促进新业态新模式新消费健康发展。

“我国地域辽阔，不同地方都有各自的特点和优势。新型消费也必然会形成各具特色、优势互补、协同发展的区域格局。”高杲说，应充分发挥多部门参与的完善促进消费体制机制部际联席会议制度作用，一方面强化财税、金融、用工、用地、社保等方面的支持，另一方面引导各地区更好发挥比较优势，最终形成合力，更好地满足人民群众对美好生活的新期待。

责任编辑：李晓慧