经济呈恢复性增长社会大局总体稳定

原标题：今年以来国民经济和社会发展计划执行情况报告提请审议

经济呈恢复性增长态势社会大局总体稳定

受国务院委托，国家发展和改革委员会主任何立峰8月8日向十三届全国人大常委会第二十一次会议作国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

“今年上半年我国经济先降后升，二季度以来经济运行逐月好转，积极因素明显增多，生产需求持续回暖，就业民生较好保障，市场预期不断改善，经济呈现恢复性增长态势，社会大局总体稳定。”何立峰说。





制度优势和综合国力得到进一步彰显

报告显示，我国疫情防控取得重大战略成果。武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，常态化疫情防控积极有效，及时果断、精准科学应对北京等地突发疫情。公共卫生应急物资保障不断强化，疫情防控国际合作积极推进。

财税支持力度继续加大，上半年累计新增减税降费1.5万亿元。增加财政赤字规模1万亿元，发行抗疫特别国债1万亿元，上述2万亿元全部转给地方。3次实施普遍降准、定向降准释放1.75万亿元长期资金。6月份企业贷款平均利率为4.64%，较上年末下降0.48个百分点。

在稳就业方面，上半年向435万户企业发放稳岗资金636亿元，惠及职工1.14亿人。进一步扩大硕士研究生招生、专升本和大学生应征入伍数量规模，对湖北高校毕业生就业给予特殊支持。重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业负担。上半年清偿拖欠民营和中小企业款项956亿元。

在保民生方面，上调退休人员基本养老金，总体调整水平按照2019年退休人员月人均基本养老金的5%确定。居民医保人均财政补助标准增加30元。对我国公民参加基本医保的新冠肺炎确诊和疑似患者医疗费用，个人负担部分由财政给予补助。“菜篮子”产品供给充裕，粮食安全和重要农产品供给得到较好保障，粮油盐与肉禽水产蛋菜奶等食品的市场供应基本充足、价格基本稳定，有力保障武汉、北京等重点地区生活物资供应。

“在这场疫情大考中，以习近平同志为核心的党中央高超执政能力得到进一步彰显，我国制度优势和积累形成的综合国力得到进一步彰显，中华民族守望相助同舟共济的伟大力量得到进一步彰显。”何立峰说。





常态化疫情防控任务仍然艰巨繁重

报告指出，在看到经济形势正逐步向好的方向转变的同时，也要看到当前新冠肺炎疫情仍在全球快速扩散蔓延，我外部环境的复杂性和严峻性在上升，国内经济仍在消化疫情带来的不利影响，经济持续回升的基础尚不稳固。

报告显示，常态化疫情防控任务仍然艰巨繁重，外部环境复杂严峻对我影响加重，内需不足制约经济稳定恢复，产业链供应链安全风险不容小视，企业生产经营存在许多困难，就业民生保障面临很大压力。





计划完成情况总体符合预期

“总的来看，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，上半年我国经济先降后升，经济社会运行秩序基本稳定。”何立峰说。

报告显示，从目前执行情况看，计划完成情况总体符合预期。城镇新增就业人数、城镇调查失业率、城镇登记失业率、居民消费价格、农村贫困人口脱贫、基本养老保险参保人数等民生保障指标进展顺利，居民收入、社会消费品零售总额、进出口、外商直接投资、境外直接投资等定性表述指标经过努力基本能够实现，单位国内生产总值能耗降低等指标完成需付出更大努力。

据何立峰透露，下半年将重点做好以下工作：慎终如始抓好常态化疫情防控，坚持不懈实施好已出台的各项宏观政策，积极主动助力企业纾困发展，决战决胜打赢脱贫攻坚战，深化细化落实扩大内需举措，力保产业链供应链和粮食能源安全，锐意创新增强改革开放动力，毫不动摇抓好生态环境保护，心系群众做好民生改善工作。 （朱宁宁）