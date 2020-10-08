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扫黑除恶这一年：3万余起积案沉冤昭雪

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2020-10-8 10:37:00

人民网北京9月25日电 （记者温璐）“今年1至8月，全国各类刑事案件发案数下降6.2%。”今日下午召开的全国扫黑除恶专项斗争第三次推进会透露，去年10月第二次推进会以来，全国共依法打掉涉黑组织856个、涉恶犯罪集团2458个，缴获各类枪支785支，依法查封、扣押、冻结涉案资产2562亿余元；破获涉黑涉恶刑事案件13.8万起，带动3万余起多年想破而未能侦破的积案沉冤昭雪。

“打伞破网”力度不断加大 行业乱象整治不断深入

全国共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件25539起，给予党纪政务处分23366人、移送司法机关处理2395人。近日，中央纪委国家监委曝光了6起涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案例，产生了强大震慑作用。全国纪检监察机关集中力量优先查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，对没有打出“伞”或打“伞”不彻底的回溯核查、扩线深挖，实现扫黑与“打伞”共促进。

全国扫黑办部署对社会治安、乡村治理、金融放贷等10个重点行业领域开展专项整治。住建部、市场监管总局、人民银行等20个成员单位召开工作推进会，建立一把手挂帅、各业务条线参加的纵横联合工作机制，不断深化行业领域专项整治。各地下发“三书一函”2.4万余份，着力推进源头治理，切实压实行业部门责任。

坚决彻底推进“六清”行动 决不让黑恶势力侥幸过关

“针对受疫情等因素影响，一些地方‘六清’行动目标任务仍然较重，‘六清’行动将延续到年底。”会议强调，下一步，要严把“质量关”“进度表”，推动各地做到决心不变、力度不减、责任不松，力争每条线索、每起存量案件和每个突出问题都清彻底、清干净，在年底拿出“线索清仓”“逃犯清零”“案件清结”“伞网清除”“黑财清底”“行业清源”六张“清单”。

会议指出，近期，全国扫黑办对12337举报平台群众反复举报的近1.5万条线索，组织直接核查，其中有近4%的线索转化成案。各地公安机关要对这些涉黑涉恶线索加快侦办、尽快收网，决不让黑恶势力侥幸过关。

会议指出，越到收官阶段，越要把握好法律政策的标准，依法推进案件办理，严防“凑数”“突击”等现象的发生。各级政法机关要坚持以审判为中心，在侦查、起诉、审判各个环节，坚持证据裁判，坚持正当程序，坚持正确适用法律，把每一起案件都办成铁案。

针对全国还有一批境外涉黑逃犯，部分案件办理停滞的情况，会议指出，要借鉴福建等地经验，采取有效措施，用好各种资源力量，抓捕一批潜逃境外的黑恶犯罪分子。针对一些久攻不克的“骨头案”“钉子案”，要借鉴云南、陕西、青海等地经验，在省域范围内集中精锐力量，支援办案压力较大的地区，加大侦办力度。

顺应扫黑除恶常态化的民心 深入谋划“六建”工作

同黑恶势力的斗争是一项长期工作。要着眼于始终保持对黑恶势力违法犯罪的压倒性态势，谋划建立健全扫黑除恶常态化机制，持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，不断巩固和深化专项斗争成果，推动平安中国建设迈上新台阶。

会议指出，下一步要深入谋划“六建”工作：

一是，建立健全源头治理的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶的治本之策，对行业领域和农村地区持续强力整治，让黑恶势力无处生根。

二是，建立健全智能公开的举报奖励机制。坚持依靠人民群众持续推进扫黑除恶，不断完善群众举报奖励机制，提高线索核查办理质效。

三是，建立健全打早打小的依法惩处机制。坚持依法对黑恶犯罪穷追猛打，对苗头性倾向性问题露头就打，决不让黑恶势力死灰复燃、由小转大。

四是，建立健全精准有效的督导督办机制。坚持用好督导督办这一利器，推动破解难点、痛点、堵点问题。要定期开展四级督导。

五是，建立健全激励约束的考核评价机制。坚持发挥考评“指挥棒”作用，健全激励与惩戒并重的责任体系，助力扫黑除恶常态化开展。

六是，建立健全持续推进的组织领导机制。组织领导是常态化开展扫黑除恶的重要保障。

(责编：牛镛)

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