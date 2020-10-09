原标题：平顶山打掉跨境赌博团伙 在缅甸设赌场开发APP

人民网郑州9月25日电（张毅力）跨境开设赌场，还通过APP召集赌客，河南平顶山警方通过深挖细查，在多地展开抓捕，一举打掉“永某皇宫”网络赌博平台为首的跨境网络赌博团伙，抓获违法犯罪嫌疑人15人，冻结收缴涉案资金1000余万元。

2020年4月，平顶山市公安局东安路分局民警在工作中发现，辖区居民贺某行迹十分可疑，其频繁往来于缅甸和境内，并与不同人员一起往来缅甸等地。民警在对贺某进一步侦查发现，其不仅自己参与网络赌博，还以一个“永某皇宫”网赌平台代理身份招揽人员到缅甸开设“永某皇宫”赌场参赌。

随后，在平顶山市公安局的统一部署下，成立了东安路公安分局联合市局机动支队等单位的专案组，并围绕“永某皇宫”等跨境网络赌博平台开展侦查工作。

通过长达两个多月的缜密侦查，一个组织严密、等级分明、涉及人员众多的跨境网络赌博犯罪团伙逐渐浮出水面。该犯罪团伙分工明确，在内部设有具体负责APP研发、维护的技术部和负责为赌客上下分点击部等部门，点击部与代理直接联系沟通，按照权限等级划分共有一级、二级、三级代理等。赌客通过扫描代理提供的二维码在网页上登陆，或者下载APP登陆，同时将钱转给代理或者网络赌博平台的指定收款账户，获得积分后便可参与网赌。代理人从赌客赌资以及赌输的钱中抽成渔利。

专案组对该赌博平台信息流向和资金流向大量数据进行系统分析研判，进而锁定了贺某等人的汝州分支，黄某等人的平顶山、禹州分支，郭某等人的郑州分支的三个分支。经过专案组周密部署，专案组于7月13日、7月15日、7月31日派出多个抓捕组，分赴苏州苏州、郑州、许昌、平顶山等地对该案涉案人员开展抓捕行动，先后抓捕违法犯罪嫌疑人15人，扣押银行卡40余张、手机20余部，冻结收缴涉案资金共计1000余万元。

9月25日，平顶山市公安局东安路分局将7名犯罪嫌疑人向检察院移送起诉。

(责编：朱紫阳、孝金波)