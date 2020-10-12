一个让人动容的特殊环节

在公安部召开的部省市县四级公安机关参加的全国性会议上，一个特殊的环节让人动容。



28日上午，全国公安机关电视电话会议召开，隆重表彰全国公安机关抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人，部署国庆中秋安全保卫工作。

在隆重简朴的颁奖仪式后，应邀参加会议的武汉市公安局硚口区分局汉正街利济派出所牺牲民警吴涌的妻子刘小琳同志走到了主席台前。

在热烈的掌声中，公安部党委副书记、常务副部长王小洪代表公安部党委，向刘小琳同志赠送了一份特殊的纪念——记录中国人民警察警旗授旗仪式的音像资料片《光荣的时刻》。

汉水泱泱，英魂永在。

吴涌同志的生命，永远定格在了武汉保卫战的第一线，留下了感人肺腑的英雄事迹。在艰苦卓绝的抗疫斗争中，全国公安机关207名民警、102名辅警因公殉职。

他们没能参加和观看光荣的中国人民警察警旗授旗仪式，但这份光荣中，有他们不可磨灭的奉献。

他们没能等到抗疫斗争取得重大战略性成果的时刻，但他们一定会为我们的胜利而欣慰、而高兴。

在公安部主会场和各分会场，人们为他们动容，为他们落泪，为他们骄傲。200万公安民警不会忘记他们，党和人民不会忘记他们。

“此时此刻，我们要特别向为战疫情、保安全、护稳定而英勇献身的公安民警辅警，表达深切的思念和沉痛的哀悼！向牺牲民警辅警的家属，表示诚挚的慰问！”

国务委员、公安部党委书记、部长赵克志和全国公安机关广大公安民警辅警一起，向舍生忘死、英勇献身的公安民警辅警致敬，向牺牲民警辅警家属致敬。

山河无恙，浩气长存。

英烈们的伟绩，必将激励广大公安民警辅警忠实践行习近平总书记重要训词精神，大力弘扬伟大抗疫精神，为切实履行好捍卫国家政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务不懈奋斗。​​​​