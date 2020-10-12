赵克志出席上合组织成员国安全会议秘书第十五次会议

​​ 9月15日,上海合作组织成员国安全会议秘书第十五次会议以视频形式举行，国务委员、公安部部长赵克志出席并发言。满博摄影

上海合作组织成员国安全会议秘书第十五次会议15日以视频形式举行，国务委员、公安部部长赵克志出席并发言。

赵克志表示，当今世界正经历百年未有之大变局，面对疫情背景下的地区安全新威胁、新挑战，各成员国只有更加紧密地团结在一起，同舟共济、守望相助，才能共同有效应对。希望各方共同努力，克服疫情影响，迎接上合组织繁荣稳定的美好明天。

赵克志就加强上合组织安全合作提出中方5点建议：第一，创新合作方式，保持战略沟通。及时就地区安全形势、打击“三股势力”和贩毒等跨国犯罪、网络安全等重大问题交换意见，最大程度凝聚各方共识。第二，反对外部干涉，维护政权安全。进一步树立安全命运共同体意识，共同抵御域外势力渗透干涉。第三，深化反恐合作，维护地区和平。加强打击地区恐怖活动、网络恐怖主义等合作，分享去极端化经验做法，铲除恐怖主义滋生土壤。第四，加强禁毒合作，保障共同利益。支持各方开展缉毒联合行动，加强禁毒国际合作，共同应对互联网涉毒、物流贩毒、新精神活性物质制贩滥用等犯罪。第五，加强信息保护，确保网络安全。秉持多边主义，坚持共建共享，深化网络安全合作，兼顾安全发展研究制定国际网络空间行为规范。

9月15日,上海合作组织成员国安全会议秘书第十五次会议以视频形式举行，国务委员、公安部部长赵克志出席并发言。满博摄影

与会各方主要就当前国际和地区安全形势，上合组织成员国合作打击“三股势力”、贩毒、有组织犯罪以及维护信息安全等问题深入交换意见，并从安全合作领域为将于11月举行的上合组织领导人峰会做了准备。

国务院副秘书长孟扬、外交部涉外安全事务专员程国平、国家安全部副部长董经纬、公安部副部长林锐、公安部部长助理陈思源参加会议。