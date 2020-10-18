【视线】“每一个普通人都是构建历史的基础”

日前，“时代报告剧”《在一起》在6大卫视、3大平台收官。该剧播出10天，全剧到达率15.3%，每集平均综合收视率超1%，连续两周进入当周黄金时段电视剧综合收视率前3。每个单元故事都有多个话题词登陆热搜榜，超燃情、催泪剧情点燃观众讨论度。

该剧由国家广电总局全程组织指导，上海广播电视台集结国内一线制作力量，联合上海耀客传媒股份有限公司、上海尚世影业有限公司共同出品。作为报告剧，它选取10个真实的事件，通过艺术化的加工，再现了中国人民在特殊时期，奉行生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

数据口碑双突破 小视角引发大关注

作为该剧的压轴单元，《在一起·武汉人》讲述了泛松园社区普通居民与社区工作者在封闭小区期间发生的一系列欢笑、感动又不失温暖的故事。

收官篇成绩表现优异，多个剧情话题及剧集衍生话题登上微博话题实时热搜榜单，并以高阅读量、讨论量名列前茅。其中，“奚美娟张萌婆媳好哭”登陆热搜第2位。同时，各平台网友口碑好评也实时发酵扩散。“每个人都是我们中国的一个细胞，一个鲜活的细胞，这些细胞组在一起就是中国的丹田”“平凡的工作，不平凡的使命，社区虽小，却上演着一幕幕有笑有泪，温情对抗交织的故事，平凡，却令人动容”……网友们的精彩弹幕和评论一条接着一条。

而自开播以来，《在一起》便也一直以高收视、高热度等占据各大平台口碑阵地。据悉，截至收官，相关微博热搜共74个，含热点趋势共计98个，前十高位热搜占据28个；《在一起》主话题，阅读量15.6亿，讨论148.2万 。其余子话题每个阅读量也均破亿。

《在一起》的10个故事单元到达率均超过2%，收视引力强。其中，《摆渡人》以外卖小哥的视角，串联起疫情期间无数普通人细小却温暖的善举，歌颂小人物的闪光时刻。小视角叙事吸引观众，该单元每集平均综合收视率1.114%，为全剧最高。

书写抗疫群像 致敬平凡英雄

时代报告剧《在一起》作为抗疫题材，选取疫情期间的社会生活不同切面，用纪实性的创作风格、单元剧的制作模式，启用不同编剧、导演及演员等台前幕后演职人员共同完成。在参演名单里，有张嘉益、雷佳音、海清等实力名角，也有邓伦、张天爱、杨洋等新生代偶像。

不论是聚焦于抗击疫情时刻冲锋在一线的医疗人员的《生命的拐点》《同行》《救护者》《方舱》《火神山》，还是反映当疫情来临时，普通群众、基层服务工作者、志愿者、流调人员、及小商品老板等来自各行各业，表现全民同心抗击疫情的《摆渡人》《搜索：24小时》《口罩》《我叫大连》《武汉人》等，都传达了中国人民在这场突发的公共危害性事件中，始终秉承团结一心、英勇无畏、敬畏生命、无私奉献的优良品质。而透过真实再现式地描摹时代记忆，刻画抗疫群像，亦是为了传递英雄品格，致敬守护家国、敢于担当的英雄的中国人民。

《在一起》总制片人孙昊在接受《工人日报》记者采访时说：“我们在考虑写哪些人物、哪些故事时，一开始就确立了一个方向，那就是以普通人、小人物的视角来讲述我们今天的故事，因为这样的叙事更容易和观众们形成共情。我们记录的是在特定历史时间中，和每一个普通中国人息息相关的故事。每一个普通人都是构建历史的基础。 ”

苏墨