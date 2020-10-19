堵住农村治安防控盲点 “一村一辅警”受到群众欢迎

“一村一辅警”受到群众欢迎(建设更高水平的平安中国)

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中办、国办印发的《关于加强和改进乡村治理的指导意见》要求，加强农村警务工作，大力推行“一村一辅警”机制，扎实开展智慧农村警务室建设。

2017年起，黑龙江齐齐哈尔市公安局就开始探索“一村一辅警一警务室”机制，泰来县公安局在全县90个行政村招聘90名村警，并建起家庭警务室。3年过去，村警工作状态如何？群众是否满意？

不久前的一天上午，记者赶到李洪雨家里时，他刚补了会觉，眼圈里血丝还未褪尽。“这几天受台风影响，县里正组织大伙到嫩江大堤防备汛情，24小时一班，早上才回来稍作休整。”李洪雨身体健硕，肤色黝黑，讲话却温声细语，透着股憨实劲。

李洪雨是齐齐哈尔市泰来县时雨村的一名村警。2017年，齐齐哈尔市公安局探索“一村一辅警一警务室”工作机制，泰来县公安局在全县90个行政村招聘90名村警，建立起一支服务本土的村警队伍。“根据实际情况，有条件的在村警家院内单独建立24平方米的‘家庭警务亭’，没条件的依托村警家房屋建立‘家庭警务室’，可以直接将警务工作的触角延伸到群众身边。”泰来县副县长、公安局局长韩锐峰介绍。

招录人选需做到“人熟、地熟、情况熟”，堵住农村治安防控盲点

院门口，竖着块蓝白色调的标牌——大兴派出所李洪雨家庭警务室，下面是一串手机号码，顶部一枚警徽图案格外醒目；十来平方米大小的房间，一炕一桌一柜，柜里整齐摆放盾牌、手电、执法记录仪等警用装备，墙上张贴着警务室工作制度。这便是李洪雨家庭警务室的大致情况。

“泰来县下辖10个乡镇，总面积约4000平方公里。可每个乡镇派出所平均只有5名民警和5名辅警，原有的警务运行模式很难延伸到村一级，农村治安防控难免出现盲点。”泰来县公安局副局长高世杰说。

“镇派出所距村里20多公里，过去，村民酒后发生口角，出警至少要20多分钟。现在我5分钟就能到现场，避免了矛盾升级。”时雨村的中心街道两旁开着十几家饭馆和歌厅，晚饭后去巡视两圈已成为李洪雨的习惯。

李洪雨初中毕业后便回家务农，一没读大学二没参军，这是他心里抹不掉的遗憾，“当时看到招警的通知，我二话没说就去报了名。经过严格的政审、笔试、面试和体检，最终以86分全县第一的成绩加入了村警队伍。”

村警招录，除了政治素质和年龄学历等要求，还有一条硬杠杠——必须是本村户籍、本地居住。“一是人熟、地熟、情况熟，再是能保证随时在岗。”高世杰说。

经过半个月的入职培训，李洪雨上岗了。

“一次，一个村民到另一个村民的地里打了车青草，两人起了争执，我到场后不知该咋处理，只能先稳住局面。直到派出所民警赶来调解，首先明确权属，然后建议将青草一分为二，相当于打草的人出工出力，但也得到了相应报酬，俩人这才心服口服。”李洪雨告诉记者，一开始他干村警心里很忐忑，慢慢地领悟到，在农村处理矛盾纠纷，“脑子不能一根筋，既要有法可依，又要合情合理。”

24小时在岗，及时化解纠纷类等非警务警情，节约了警力资源

去年春天，李洪雨接到村民李佩鑫的求助电话，“板蓝根刚出苗，结果邻近的王臣用无人机在玉米地里喷洒除草剂，药剂飘过来，我家12亩幼苗全部枯萎死亡。”撂下电话，李洪雨马上赶到地里拍照取证，当事人双方对事实没有异议。

可在赔偿上，两人争执不下。李佩鑫要求按照秋季收获后的市价赔偿，王臣则认为地里还能改种其他作物，要求赔偿减半。“双方你来我往，互不相让。直到第五次，我把他俩请到警务室喝了一下午茶，磨破了嘴皮子，这才商定以王臣家12亩玉米的收成弥补李佩鑫的损失。”李洪雨说。

李洪雨告诉记者，“村民们很淳朴，大的矛盾并不多，我处理的大都是家长里短的小事。这也跟县里给我们的定位相符——维护稳定的治安员、矛盾纠纷的调解员、环境保护的督察员、扫黑除恶的信息员、解决执行难的情报员。”

“之前我们接到的报警，六成以上是非警务警情，浪费警力资源。现在有了家庭警务室，村警24小时在岗，一些求助类、纠纷类警情可由他们及时化解。”泰来县大兴派出所民警李远志表示，他们处理的事情虽小，可都是事关百姓切身利益的实事。

一次，李洪雨刚吃完晚饭，突然在群里接到通知，一名男子在持刀伤人后驾车往大庆市方向逃窜。李洪雨马上开车到村口蹲守，两个多小时后发现嫌疑车辆驶来，他一边向公安部门报告，一边驾车跟上，“开出去10多公里，嫌疑车辆突然停在路边不动了，我也刹车停在后边，2分钟后同事赶到，一举将嫌犯抓获。”

警务工作的触角延伸到村一级，全县的治安状况也在好转。

“李洪雨家庭警务室就是咱老百姓家门口的‘110’，村里警务室的灯亮着，心里就踏实。”时雨村71岁的村民李德臣说。

加强对村警保障、管理和考核，每周随机向村民拨打回访电话

“每年两次入户采集人口信息、秋冬春三季参与秸秆禁烧、夏季执勤备汛、定期进行消防检查和宣传教育……”李洪雨面前厚厚的工作台账，详细记录着一年的工作。除此以外，还有帮助群众联系水泵排水、代办身份证、寻回走失的黄牛等为民服务事项办理情况。

待遇不算高、压力却不小。李洪雨提到更多的，还是对这份工作的热爱。在齐齐哈尔的其他县区，村警的离职率每年在10%左右。“我们正在考虑用待遇留住人，保持队伍的稳定性。”齐齐哈尔市公安局户政支队副支队长褚全红说。

此外，泰来县公安局发现，有些村子年轻人多在外工作，有能力又有精力胜任村警工作的村民并不多，这在一定程度上影响了村警队伍的整体素质。“招考时要求初中以上文化程度和18—35周岁年龄，但有些村子因为人手不够，一度只能稍稍放宽招录条件。”泰来县公安局政治部主任冯玉峰说。

为了加强对农村辅警队伍的管理和考核，泰来县制定了“2+2+1”的工作模式——村警每周在村委会工作2天，在派出所工作2天，在司法所工作1天。“村警实行乡镇党委统一领导，派出所、司法所业务指导，村委会日常管理。”冯玉峰说。

“我们制定出台了村警管理办法，指派辖区派出所每周随机向村民拨打回访电话，管理办公室每月至少进行一次明查暗访，发现问题及时处理。”韩锐峰表示，他们通过严格的管理，确保村警队伍始终保持纯洁、干练、有活力。

本报记者 郝迎灿