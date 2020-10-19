织密基本医疗保障网 医保基金监管迈上法制化轨道

医保基金监管迈上法治化制度化轨道

“十三五”期间医药卫生体制改革取得突破性进展

□ 本报记者 侯建斌

“十三五”期间，健康中国建设迈上新征程、开启新阶段。习近平总书记强调，要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设。

在此指引下，健康中国建设步入快车道：从党的十八届五中全会作出“推进健康中国建设”的重大决策，到召开新世纪第一次全国卫生与健康大会；从印发建设健康中国的行动纲领 —— 《“健康中国2030”规划纲要》，再到党的十九大提出“实施健康中国战略”……以人民为中心加快健康中国建设的指导思想、顶层设计和实施路径，一步步深化、系统化、具体化。

五年来，党中央将医改工作纳入全面深化改革工作，进行统筹谋划、整体推进，深化医药卫生体制改革取得突破性进展，取得了举世瞩目的成就。

北京大学公共卫生学院教授陈育德告诉《法治日报》记者，新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，对我国而言是一次大考。这次新冠肺炎疫情防控斗争表明，

我国公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系以及重大疫情防控与应急管理体系，总体上是有效的。

织密基本医疗保障网

医保基金监管步入轨道

没有全民健康，就没有全面小康。

这五年，我国医药卫生体制改革不断深化，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。

时间回溯至2016年1月，国务院印发《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，覆盖全民的医保开始照进现实。

五年间，一张世界上规模最大的基本医疗保障网进一步织密，覆盖率达98%，惠及近14亿人。

北京大学医学人文学院教授王岳认为，尽管目前全民医保的水平城乡还不均等，但是全世界人口最多的中国用最短时间，实现了人人享有医疗保障的目标，给出了医改难题的“中国解法”。

这五年，医改结出累累硕果，医疗保障水平大幅提升，城乡居民基本医保人均财政补助标准由2012年的240元，提高到2020年的550元。

值得一提的是，新冠肺炎疫情发生后，基本医疗保障网精准发力，确保了患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治。

国家医保局的数据显示，截至今年7月19日，全国新冠肺炎确诊和疑似患者发生医保结算13.55万人次，涉及医疗费用18.47亿元，医保支付12.32亿元。

医保基金监管工作也在同步推进，为不让医保基金成为新的“唐僧肉”，国家医保局接连出招、动作频频。

与此同时，医保基金监管开始走上法治化和制度化轨道。2018年印发《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》，2019年印发《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》。

今年以来，已有多份文件聚焦医保基金安全。3月，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》。7月，国务院办公厅印发《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》。

可以窥见到，医保基金使用效率不高、欺诈骗保问题普发频发乱象正得到铁腕整治。医保基金是人民群众的“保命钱”，绝不让医保基金成为新的“唐僧肉”的承诺正在被兑现。

看病难有了新“解法”

分级诊疗制度有序推进

推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

五年来，解决“看病难”这块硬骨头有了新“解法”。

国家卫生健康委员会主任马晓伟认为，破解人民群众普遍关心的“看病难”问题，是我国医疗卫生工作的重点，最现实的办法就是采取分级诊疗制度。

其实，早在5年前，我国针对分级诊疗制度已出台专门规定，即《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》。

此后，分级诊疗的相关配套措施相继面世。

值得一提的是，2017年国务院办公厅印发的《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，被业界认为是深化医疗医保医药联动改革、合理配置资源、使基层群众享受优质便利医疗服务的重要举措。

这五年，我国分级诊疗制度建设有序推进。

在浙江，70个县(市、区)全面推开医联体建设，建成161家医共体，县乡医疗卫生机构融为一体。

安徽以紧密型县域医共体建设为抓手，贯通群众看病就医六个关键环节，不仅让居民在乡镇可以享受县级医疗专家服务，而且实行分级诊疗的医保补偿政策，有效缓解了居民看病难看病贵。

在北京市方庄社区卫生服务中心，2019年门诊量已达48.1万人次，方庄社区签约居民70%首诊在社区，慢性病控制率也在逐年提高。

“分级诊疗制度的实施，有效解决了医疗资源的科学分配难题。真正发挥出大医院解决疑难杂症，基层卫生院解决常见病、慢性病的就诊需要，避免求医问药需求的过度集中，浪费优质的医疗资源。”北京中医药大学法律系医药卫生法学副教授邓勇说。

“互联网+”落地生根

就医时间大大缩短

这五年，在“互联网+医疗健康”的助力下，老百姓的就医行为发生了深刻变革：只用一部手机，就能够完成从挂号缴费、信息查询到在线支付全过程。

在广东，87%的二级以上公立医院基本实现预约挂号、预约检查、检查检验结果查询等一键诊疗服务，患者可在1146个乡镇卫生院、2377个村卫生站和57家县域医院实现远程医疗一站会诊。

让信息多跑路、让群众少跑路”的承诺，在医疗领域得到兑现。

2018年，国办印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(以下简称《意见》)。邓勇说，《意见》的印发，意味着“互联网+医疗健康”开启新阶段。

在政策推动下，“互联网+医疗健康”迎来机遇期。

国家卫健委透露，2019年，已有5500多家二级以上医院提供线上服务，9100多家医院开展远程医疗；三级医院预约诊疗率超过50%，超过1200家医院开展日间手术。

新冠肺炎疫情期间，各地依托“互联网+医疗健康”为群众提供防疫科普、在线咨询、心理疏导、远程会诊、慢病复诊、药品配送等一系列服务，降低了线下人群聚集感染的风险。

值得关注的是，在4万多名医护人员驰援湖北的同时，还有更多的医生借助信息技术优势，在网上开辟“第二战场”，有力支援了湖北主战场。

国家卫生健康委规划司司长毛群安坦言，“互联网+医疗健康”突破时空便捷，疫情期间在找到可能的感染者、减少传播途径、降低感染风险方面优势明显。

可喜的是，这几年，全民健康信息化建设取得积极进展和成效，顶层设计逐步完善，基础建设得到加强，在便民惠民方面效果日益显现。

使全体中国人民享有更高水平的医疗卫生服务，是两个百年目标的重要组成部分。2020年第一个百年奋斗目标将实现，近14亿中国人民必将以更加健康的姿态阔步小康路，迈向中华民族伟大复兴的新征程。