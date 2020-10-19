改革开放踏上更高起点，深圳往哪“闯”

2020年9月，英国泰晤士高等教育发布最新的大学排行榜，位于深圳的南方科技大学首次进入世界排名300强，位列中国大陆高校第8名。

“是改革创新焕发了学术活力。”南方科技大学党委书记郭雨蓉说。南方科大取得的飞速进步，是深圳推进教育综合改革的一个标志性成果。

今天，站在全新的历史关头，深圳面对前所未有的新问题，人们发现，继续推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度仍然不亚于当年。微观而言，有底子薄的历史欠账；宏观而言，复杂的国际形势下，作为开放前沿的深圳首当其冲，高度承压。

用“闯”劲推进综合改革试点

历史再次选择了深圳。在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上，习近平总书记的讲话掷地有声：以经济特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点。

获批综合改革试点，正是中央赋予深圳的一把“利刃”，将让深圳在建设中国特色社会主义先行示范区的路上披荆斩棘。它同时意味着，改革将从浅层次向深层次，从经验式走向科学式，深圳特区建立40周年这一历史节点，也成为探索改革发展的全新起点。

10月9日，深圳市委常委会用全天时间，紧锣密鼓推进开展综合改革试点的全方位部署。人们对新一轮改革的热情、期盼，犹如经济特区刚成立之时。人们盼望，那个面向未来的崭新答案，仍能被深圳找到。

用“闯”劲推进整体部署下的自主制度创新

“相对于摸着石头过河的探索性改革，今天的综合改革试点以自上而下的目标性和同样自上而下的措施保障性，为深圳率先制度创新与先行示范提供了展示自身敢闯品格的充分空间。”深圳大学中国经济特区研究中心主任、教授陶一桃说。

她分析指出，相对于40年前的授权改革，综合改革试点实施方案既是中央整体发展部署下的目标性授权，又是明确具体改革目标的任务性授权，更是一个拥有“尚方宝剑”支持下自主制度创新率先改革的授权。

从综合改革试点实施方案8个部分、27项目标任务要求和6大改革领域来看，都是按照“实施方案+授权清单”形式制定。这给予了深圳率先改革的“特权”，也使每项改革任务可以用最小制度障碍的方式顺利推进。

昔日的“先行者”已经再度先行。与此同时，粤港澳大湾区等新一轮开放下的弄潮儿，也正乘风破浪、阔步向前。

用“闯”劲打造国内国际“双循环”战略节点

开放，始终是深圳发展的命脉问题。日前召开的深圳市委六届十五次全会提出，接下来深圳要突出扩大内需、内外联动，加快建设国际消费中心城市，积极打造重大开放平台，深度参与“一带一路”建设，打造畅通国内循环、参与国际循环的“深圳样本”。

这个样本，意味着深圳从改革开放的前沿，进一步迈向构建新发展格局中的重要一环。

新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。“深圳作为外向型城市，一定程度上可以说是国内市场和国际市场‘双循环’的战略节点，我们依旧要以更大力度推进开放，去更好地利用国际国内两个市场、两种资源。”深圳市发改委综合处副处长杨友国如此理解深圳在“双循环”中的方位。

毫无疑问，深圳的“闯”劲，还将继续用在开放上。“这种开放，是从贸易型开放逐步走向制度型开放的转变，其中便包含与国际投资贸易规则的深度对接。”深圳市政府政策研究室经济发展处处长欧阳仁堂指出开放格局的深刻变化。

这座城市的奋斗者，最能深切感知。“我在英国的朋友经常问我深圳怎么样，我会告诉他们：这是一个不会让奋斗者失望的地方。”牛昕宇是鲲云科技CEO、创始人，经过考察，他将公司设立在位于福田区的深港合作区。

鲲云通过技术创新，在相关领域打造性价比数倍领先于海外巨头的芯片。

诚然，危机与挑战无可避免。但只要认准方向、找准方法，面向更深层次的改革、更高水平的开放，弘扬新时代深圳精神——敢闯敢试、开放包容、务实尚法、追求卓越，一座城市和一个国家继续勇往直前的底气，便尽在其中。

(本报记者 刘梦 严圣禾 党文婷)