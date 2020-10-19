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满足人民对美好生活的向往，深圳怎么“干”

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2020-10-19 9:42:33

满足人民对美好生活的向往，深圳怎么“干”

　　“我们一家人，来深圳是来对了。”

　　家住深圳市龙华区大浪街道上塘社区的居民杨守荣，5年前和老伴从新疆来到深圳，原来只是想照顾小孙女一段时间，结果来了以后就不想走了，成为一名“新深圳人。”

　　“深圳让我们这些老年人很快就有了家的感觉。”杨守荣说，这几年，他清晰感受到生活变得更好了——

　　“小孙女今年5岁了，本来在为明年的小学学位发愁，但连续几年新增了大量学位，看到邻居街坊的孩子都能按时入学，我们也就放心了。”

　　“每年都有针对我们老年人的免费体检，只要是常住居民，有没有户口都能享受；社区医院开到了家门口，平时看病拿药都很方便。”

　　这些细节让杨守荣夫妇决定长居深圳，离得近了，正在创业的儿子儿媳也少了牵挂，安心把精力都投入到事业中。

　　杨守荣的幸福生活，正是深圳坚持以人民为中心，打造民生幸福标杆，让人民群众更有获得感、幸福感和安全感的真实写照。

　　“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。经济特区改革发展的出发点和落脚点都要聚焦到这个目标上来。”10月14日，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上要求。

　　“教育、医疗、住房、养老、生态环境，不仅是深圳这座年轻人聚集的超大型移民城市所面临的现实问题，是奋斗者、创业者们放手拼搏的坚实后盾和保障，也是我国城市化发展到当前阶段所共同面临的重要议题。”深圳市委党校教授申勇说。深圳，正在以扎扎实实的民生清单，让人民群众看到新变化、得到大实惠，为全国贡献“深圳方案”。

　　——幼儿能否顺利入园、孩子能否接受优质教育，是群众关心的大问题。通过“民办转公办”的创新途径，让公办园和普惠性民办园在园幼儿占比在两年间跃升至89%；通过引入高科技预制学校等创新建设方式、高标准规划建设“高中园”、为新建学校配备高水平教师队伍，缓解中小学的学位、资源压力，2019年深圳新招教师3900多人，其中硕士学历以上就达81%。未来五年，政府还将以空前的力度来保障教育供给，新增学位74万个。

　　——面对医疗资源紧张、居民看病难的问题，从2015年开始，深圳以罗湖区为试点，在全国率先进行“基层医疗集团”改革，通过加强社区健康服务中心建设、招聘全科医生、给辖区居民提供全生命周期的健康服务，让“分级诊疗”“健康管理”制度真正发挥作用：今年1月，广东省首例新冠肺炎“人传人”的病例就是由深圳的基层社康中心发现，由此拉响了广东战“疫”的第一声警报。

　　——“住有所居”“住有宜居”是事关千家万户的大事。为此，深圳推动住房保障制度改革，制定人才住房、安居型商品房、公共租赁住房建设管理等3个政府规章，至2035年将建设筹集170万套住房，公共住房不少于100万套，努力让更多人尽快实现安居梦，构筑吸引人、留住人、激励人、成就人的综合竞争优势。

　　——作为“移民城市”，也是构建优质均衡的公共服务体系的最佳“试验场”，在深圳，非深户籍学生在幼儿园阶段占55.5%，在义务教育阶段占比达63%，比例为一线城市中最高；凡是在深圳居住年满60周岁的老年人，都可办理智慧养老颐年卡，享受规范化、便利化的各项敬老优待，生动诠释了“来了就是深圳人”的城市精神和担当。

　　仰望天空，有一种蓝叫“深圳蓝”，深圳空气质量连续7年排名全国重点城市前10位，PM2.5稳定达到欧盟标准。俯瞰河流，深圳是全国第一个全域范围内消除黑臭水体的城市，彻底的管网建设、污水处理体系让这座城市绿水长流。

　　在深圳，不断提升的幸福生活质量背后，是基层党组织的力量在提供支撑，遍布着共产党员们的身影。目前，1050个党群服务中心遍布市、区和街道社区、产业园区、商务楼宇、大型商圈，平均1公里范围内就有1个，成为团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

　　站在新的起点，向着人民群众心之所向再出发，“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”的幸福深圳正在一步步成为现实。

　　(本报记者 党文婷 刘梦)

【编辑:房家梁】


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