中国驻加拿大使馆驳斥加众议院外委会下属机构涉疆声明

中新社 多伦多10月21日电 中国驻加拿大使馆发言人10月21日就加拿大众议院外委会国际人权小组委员会的所谓涉疆声明发表谈话指出，该声明充斥着谬误和谎言，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。

加拿大众议院外交事务与国际发展委员会国际人权小组委员会21日就涉疆问题发表所谓声明，诬称中国对维吾尔族穆斯林实施“种族灭绝”，呼吁加政府对中方官员实施所谓“马格尼茨基”式的“制裁”。

使馆发言人重申，涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐事件，造成大量无辜人员伤亡。新疆采取包括设立职业技能教育培训中心在内一系列反恐和去极端化措施，取得积极效果，当地近4年没有再发生一起暴恐事件。所谓教培中心“关押百万维吾尔人”、新疆出现“种族灭绝”等，不仅是彻头彻尾的虚假新闻，更是卑劣无耻的抹黑污蔑。

发言人强调，今天的新疆处于历史上最好的繁荣发展时期。新疆坚持以人民为中心，持续推进惠民工程，各族群众生活水平逐年提高，和睦相处，安居乐业。过去40年，新疆维吾尔族人口从555万增长到1270多万。2020年底，现行标准下的新疆农村贫困人口将全部脱贫，同全国人民一道迈入全面小康社会。新疆的发展进步，国际社会有目共睹。

发言人再次强调，新疆事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。中方敦促加方切实遵守国际关系基本准则，立即停止利用涉疆问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免进一步损害中加关系和加自身形象。(完)