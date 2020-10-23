吴胜华任贵州省人民政府副省长

多彩贵州网讯(记者 洪英杰)10月23日，贵州省第十三届人大常委会第二十次会议举行第二次全体会议。会议经投票表决，决定任命吴胜华为贵州省人民政府副省长。
吴胜华
吴胜华同志简历
吴胜华同志，男，布依族，1966年10月出生，贵州都匀人，1988年8月参加工作，1994年7月加入中国共产党，在职研究生学历，哲学硕士，经济师。
1984年9月至1988年8月，贵州农学院农学系农学专业学习；
1988年8月至1990年9月，贵州省罗甸县农业局农技站工作员；
1990年9月至1992年9月，贵州省罗甸县农工部工作员、干事；
1992年9月至1994年3月，任贵州省罗甸县农经委副主任；
1994年3月至1994年9月，任贵州省罗甸县农工委副主任；
1994年9月至1995年12月，任贵州省罗甸县农工委副主任、扶贫办副主任；
1995年12月至1996年11月，任贵州省罗甸县板庚乡党委书记；
1996年11月至1997年6月，任贵州省罗甸县农工委主任；
1997年6月至1998年5月，任贵州省罗甸县副县长，农工委主任；
1998年5月至2000年1月，任贵州省贵定县委常委、副县长，黔南州上隆茶果场党委书记(其间：1999年10月评为经济师)；
2000年1月至2001年6月，任贵州省罗甸县委常委、常务副县长；
2001年6月至2003年2月，任贵州省罗甸县委副书记、常务副县长；
2003年2月至2004年7月，任贵州省贵定县委副书记、常务副县长(其间：2003年8月至2003年12月，挂职任湖北省武汉市江夏区区长助理)；
2004年7月至2004年9月，任贵州省贵定县委副书记、副县长、代县长；
2004年9月至2005年11月，任贵州省贵定县委副书记、县长；
2005年11月至2007年2月，任贵州省贵定县委书记；
2007年2月至2007年11月，任贵州省黔南州副州长，贵定县委书记(2004年9月至2007年6月，湖北大学哲学院伦理学专业在职研究生学习，获哲学硕士学位)；
2007年11月至2011年12月，任贵州省黔南州副州长(其间：2008年4月至2008年9月，挂职任国家食品药品监督管理局食品安全协调司副司长)；
2011年12月至2012年10月，任贵州省黔南州委常委、副州长；
2012年10月至2012年12月，任贵州省黔南州委副书记；
2012年12月至2013年5月，任贵州省黔南州委副书记，州委党校校长(兼)；
2013年5月至2015年9月，任贵州省黔南州委副书记，州委党校校长(兼)，都匀经济开发区党工委书记；
2015年9月至2016年10月，任贵州省黔南州委副书记、政法委书记，州委党校校长(兼)，都匀经济开发区党工委书记；
2016年10月至2017年2月，任贵州省黔南州委副书记、副州长、代州长，州委党校校长(兼)；
2017年2月至2020年10月，任贵州省黔南州委副书记、州长，州委党校校长(兼)；
2020年10月起，任贵州省人民政府副省长、省政府党组成员，黔南州委副书记、州长，州委党校校长(兼)。吴胜华同志是十九届中央候补委员，十三届全国人大代表，十二届贵州省委委员。