王毅同孟加拉国外长穆明通电话

新华社北京10月23日电 2020年10月22日，国务委员兼外长王毅应约同孟加拉国外长穆明通电话。

王毅表示，今年是中孟建交45周年，两国领导人保持密切联系，就巩固中孟战略合作伙伴关系、深化共建“一带一路”合作达成重要共识，传递了双方致力于合作发展、共同发展的明确信号。中方愿同孟方一道，落实好两国领导人重要共识，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，深入对接高质量共建“一带一路”与“金色孟加拉”梦想，扎实推进大项目合作，并肩走上疫后复苏“快车道”。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中孟友谊在共同抗击疫情中得到进一步升华。中国疫苗研发成功并投入使用后愿为孟方最终战胜疫情提供力所能及的帮助。

穆明表示，孟中友谊源远流长。建交45年来，两国关系不断发展深化。孟方将继续同伟大的中国朋友站在一起，坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方的正当主张。愿同中方加强合作，推动两国重大合作项目进入“快车道”并取得丰硕成果。

王毅感谢孟方对中方的支持。表示美方对中方的各种无端指责是典型的单边霸凌。对中国的攻击就是对发展中国家的攻击，就是试图剥夺新兴经济体的发展权利，所有发展中国家应携起手来，共同捍卫我们的正当利益，捍卫国际公道正义。

双方还就若开邦问题交换了意见，认为应尽快召开中缅孟三方联合工作组会议。王毅表示，孟缅都是中国的友好近邻，中方一直本着真诚态度，为找到妥善解决办法积极开展斡旋和沟通。我们将继续为打破目前僵局、推动避乱民众遣返进程作出努力。