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科技创新 满足日益增长的食物需求

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2020-10-23 13:01:48

　科技创新 满足日益增长的食物需求

　　中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务，经过艰苦奋斗和不懈努力，有效地解决了“吃得饱”的问题，城乡居民消费正在向“吃得好”跨越。在新的历史时期，不断满足城乡居民日益增长的消费需求，需要从粮食安全大视野进行战略与科技布局。

　　粮食消费由“吃得饱”向“吃得好”转变

　　党的十八大以来，习近平总书记高屋建瓴地提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，确立“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，形成了“饭碗论”“底线论”“红线论”等一系列具有重要意义的粮食安全新理论。通过粮食生产能力的提升，我国已实现粮食连续16年丰收，总产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，实现历史新突破。2019年，人均粮食占有量达到475公斤左右，大幅高于人均400公斤的国际谷物安全标准线，基本满足数量需求，为国家长治久安奠定了重要的物质基础，为维护世界粮食安全做出了重要贡献。

　　当前，我国面临着粮食安全保障进一步升级，从“吃得饱”到“吃得好”的新跨越阶段，老百姓更加注重营养健康，需要从“大食物观”角度更好满足不断升级的消费需求。针对产业发展方向，大力培育优质专用品种，配套丰产优质栽培技术，满足市场多元化需求；不断提升三大主粮、主要食用油作物以及特色杂粮的优质化、专用化率，密切与产后加工和市场供应的联系，形成稳定、合理的产业链，不断提升粮食产业可持续发展水平。

　　保障粮食安全对中国来说是永恒的课题，决不能因为连年丰收而对农业有丝毫忽视和放松。历史经验告诉我们，一旦发生大饥荒，有钱也没用。只有坚持立足国内，把14亿人的饭碗牢牢端在自己手中，才能保持社会大局稳定。特别是在国内外复杂形势下，粮食安全必须得到绝对保障，粮食生产和产业发展必须进一步得到提升，不断提高粮食生产效率和效益，推动量与质协同发展。

　　科技创新是实现“吃得饱”到“吃得好”跨越的新动能

　　促进生产能力稳步提升。我国在不同时期部署了一系列科技任务，不断提升粮食综合生产能力。“十三五”期间，国家实施了主要农作物育种、粮食丰产增收、减肥减药增效、主要经济作物优质高效等一系列与粮食有效供给相关的重点专项。培育了一大批支撑更新换代的重大新品种，创新了一大批有区域特色的生产技术，形成了优质、高产、高效、绿色可持续协同提升的技术模式。粮食生产要素融合创新水平大大提升，新品种选育、地力建设、灾害防控成果突出，农业科技进步贡献率达到59.2%，粮食作物自主选育品种面积占比提高到96%以上，农田有效灌溉面积超过10亿亩，农作物耕种收综合机械化水平超过70%。

　　推进优质化和多元化需求。随着作物生产能力与水平提升，我国越来越重视城乡居民日益增长的消费需求。在科技领域特别重视从“吃得饱”到“吃得好”的技术研发，食味和营养功能食品不断开发，专用特用品种不断推新。以创新驱动优质化和多元化的协同发展，正在着力解决我国粮食供求结构性问题，尤其是粮食产品的“优质化、专用化”低，粮食加工副产品综合利用率、粮食生产效益不高等一系列问题。

　　要为从“吃得饱”到“吃得好”提供全方位保障

　　强化数量与质量的需求平衡。我国粮食生产能力与需求相比，总体仍将处于紧平衡维持状态，必须坚持国内生产为主体、适度利用国际市场的思路。与此同时，我国粮食安全还面临着供求结构性矛盾，也需要进一步优化科技创新方向，完善作物品种结构，加快补短板强弱项。

　　开拓国内国际两个市场。加快实施农业“走出去”战略，加大境外粮油生产拓展力度，尤其要加强“一带一路”建设中粮油生产合作。进一步强化国内粮食主销区和产销平衡区的粮食生产，不断提升重点区域粮食生产能力。

　　注重各类作物协同生产。在保障水稻、小麦和玉米等主粮作物安全生产前提下，进一步加强优质化与专用化生产，特别是加强油料与经济作物有效供给的合理布局与生产，提升食用油自给率，尽快改变高度依赖进口的现状。从作物品种布局上，适当调整增加油料作物的生产面积，合理布局大豆、花生、油菜、向日葵等油料作物。

　　加速作物生产转型升级。利用科技创新加速提升粮食生产规模化、标准化、优质专用化，提高粮食生产光热水肥等自然资源和生产资料投入利用效率，降低农田污染。提高粮食生产劳动者技术素养、提升人均劳动生产率，促进作物生产转型升级，保障粮食产业发展可持续性。

　　不断提升现代粮食产业发展能力。强化“面向生产过程、面向产业发展”观念，从现代农业发展、农业供给侧结构性改革和乡村振兴战略实施要求出发，将粮食生产以丰产为主要目标向丰产、提质、增效、绿色转变，突出“精简规模化、优质品牌化、资源高效化、生态绿色化和智慧精准化”技术发展，实现粮食生产融入粮食产业发展，全面提升粮食生产土地产出率、资源利用率和劳动生产率。

　　(作者为中国农业科学院副院长、中国工程院院士)

　　万建民

【编辑:丁宝秀】


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