山东省十三届人大第五期代表学习班开班

10月27日上午，山东省十三届人大第五期代表学习班在滨州开班，山东省人大常委会副主任齐涛出席开班式并作动员讲话，山东省人大常委会人事代表工作委员会主任牛保平主持。

齐涛指出，人大代表来自人民、植根人民，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，切实担负起人大代表的政治担当、责任担当和使命担当，依法履行好人大代表的法定职责。

齐涛强调，要在把握发展大势中充分展示人大代表的政治担当，始终做到旗帜鲜明讲政治，带头坚定中国特色社会主义制度自信，严格遵守政治纪律规矩；要在依法认真履职中充分展示人大代表的责任担当，围绕服务全省工作大局履职尽责，聚焦推动省委重点工作落实建言献策，注重贴近实际开展调查研究；要在密切联系群众中充分展示人大代表的使命担当，切实当好人民群众的连心桥，充分用好代表联系群众的机制平台，通过代表作用的发挥推动解决群众普遍关心的热点难点问题；要深入学习好代表法和其他有关的法律法规，明确代表自身的职责定位和肩负的职责要求，把握好以集体活动为主的职权行使方式，依法履行好代表的法定职责。

学习班邀请全国人大常委会办公厅、山东政法学院、省农业农村厅、省水利厅、省医疗保障局有关负责同志，分别围绕学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、学习贯彻实施民法典、乡村振兴、水利事业发展、医疗卫生保障事业发展等内容作专题报告。学习期间还将组织代表到邹平市进行现场教学，观摩学习代表联络站建设及运行的经验做法，引导代表充分运用代表之家、代表联络站等平台，多与基层群众进行面对面交流、零距离沟通，密切联系群众。

来自全省各选举单位的省人大代表、各市人大常委会人事代表工作委（室）有关负责同志及省军区政治工作局的有关同志共计130余人，参加为期三天的集中学习。期间，还将就全省人大代表工作座谈会会议精神贯彻落实情况进行交流，对下一阶段重点工作作出安排部署。

此次学习班首次采用线上线下相结合的方式进行，所授课程将通过代表履职网络平台开展线上教学，方便全省人大代表借助网络平台在线学习，确保更多的代表参加学习。（王军华）