新“限塑令”实施倒计时，这几块骨头依然难啃

塑料对健康的危害又添实锤。据英国《自然·食品》杂志最近公开的一项人类健康报告称，研究人员最新发现在使用含有聚丙烯的婴儿奶瓶冲泡标准配方奶粉时，奶瓶可能会释放出塑料微粒，将直接影响到脆弱的婴儿。

由于塑料对生态环境和人体健康的危害，我国发布了被称为新“限塑令”的政策——《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(以下简称《意见》)，各地也都相继出台了本省的实施方案和禁限时间表。如今，距离新“限塑令”中部分塑料制品禁止使用的实施时间已不足两个月了。

环境风险大的品种成禁限重点

不知道你有没有发现，现在在部分餐饮店里，点一杯热乎乎的奶茶，店家已不再提供一次性塑料吸管，而是用自带饮嘴的直饮杯盖，代替了“吸管+杯盖”的组合；很多饭店在堂食中采用可重复使用的餐具，或提供可降解塑料制成的餐具；在商场、药店和书店购买商品，得到的是纸质购物袋，不再是塑料购物袋。

塑料制品种类非常庞杂，在日常生活中的应用也非常广泛，小到一根吸管、大到一辆汽车，塑料的身影无处不在。国家发改委宏观经济研究院副研究员张德元说，近年来，随着我国再生资源回收利用体系的不断完善，大多数长消费周期塑料制品，如电器电子产品、汽车等所使用的塑料零部件，基本能得到较好回收利用。一些短消费周期塑料制品，如饮料瓶、塑料盆、塑料玩具等再利用价值较好的品种，也基本能得到有效回收利用。但再利用价值较低或很难进行分类利用的品种，就成为了塑料污染的主要来源，也是塑料污染治理的关键。

张德元说，比如厚度小于0.01毫米的不可降解农用地膜，在使用后“一扯就碎”，非常难回收，长年累积会给耕地带来危害。餐饮服务中使用的一次性不可降解塑料刀叉勺、一次性塑料吸管，容易混入餐厨垃圾，给餐厨垃圾厌氧发酵等后续资源化处置利用带来困难。添加塑料微珠的淋洗类化妆品，其中的塑料微珠会随着污水系统进入自然环境，污染量虽然不大，但可能带来累积性的环境影响和危害。“《意见》紧紧抓住这些环境泄露风险大的品种，重点推动。”

贯彻落实还面临诸多挑战

虽然新“限塑令”正在逐步落实，但国务院发展研究中心研究员程会强表示，新“限塑令”的贯彻实施还面临诸多挑战。

首先，我国外卖、快递包装增长迅速，特别是在新冠肺炎疫情期间，塑料袋、餐盒、快递包装数量激增。据公开数据，美团、饿了么、百度外卖三大外卖平台日订单量约为2000万，这意味着每天至少有2000万个塑料制品被消耗。按每个塑料袋面积0.06平方米估算，每天消耗的塑料袋可铺满168个足球场。快递行业也是塑料使用大户，2019年快递业务量约632亿件，按每个快递1—2个包装来计算，2019年全年快递包装使用量超过1200亿件。如此巨大的使用量，无疑给限塑增加了很大难度。

其次，新“限塑令”在集贸市场执行情况不佳，特别是菜市场个体经营者免费提供超薄塑料袋的问题仍普遍存在。程会强说：“管得住正规厂，管不住小作坊；管得住大超市，管不住小卖部。”菜市场、小商铺、小摊点等依然是新“限塑令”执行的难点。

此外，新“限塑令”执行的难点还在于缺乏塑料替代产品。目前，生物降解塑料袋不能在社会上广泛推行的重要原因是受技术等所限，成本偏高。通常生物降解塑料袋比普通塑料袋要贵2—3倍，随之造成的连锁反应就是市场销量偏少。

对此，程会强建议，可通过市场价格机制、政府补贴来形成逆转。政府通过补贴，让生物降解塑料袋得到优惠，从而降低材料成本。还可将环境代价计入塑料制品价格，将收费方式从消费端转移到生产端，提高塑料袋价格，或收取的费用用于补贴塑料回收处理。

不管是用无纺布、纸、竹木等来替代塑料，还是采用可降解塑料，都需要耗费资源，生物资源也不是源源不竭的，再生需要时间。而且对外卖、快递等行业，大规模使用可降解材料的难度较大。同济大学循环经济研究所所长杜欢政教授表示，减量塑料垃圾，消费者更容易做到的是增加循环使用次数。“比如一个塑料袋多次重复使用，塑料袋的日常使用量必然会减少。消费者对一次性塑料制品，能不用的尽量不用，能重复使用的尽量重复使用，共同践行绿色生活方式。”

本报记者 李禾