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驻墨西哥使馆提醒在墨中国公民加强疫情和安全防范

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2020-11-3 9:10:23

中新网10月29日电 据中国驻墨西哥大使馆网站消息，目前，墨西哥新冠肺炎疫情形势和治安状况依然严峻，中国公民遭遇入室抢劫、持枪抢劫、绑架和谋杀案件时有发生。

　　驻墨西哥使馆谨提醒在墨中国公民：

　　一、加强疫情防护。密切关注墨疫情形势，保持高度警惕，遵守墨政府防疫要求，采取一切必要防护措施。尽量减少不必要的外出，避免前往人员密集封闭场所，尽量减少聚集。尽量避免或减少乘坐公共交通工具。外出时或与他人交往时务必全程佩戴口罩，保持安全社交距离。勤洗手，多通风，加强个人防护。保持良好生活作息，注意营养均衡，加强体育锻炼，增强免疫力，降低感染风险。如有发热、咳嗽、乏力等疑似症状，及时联系医疗机构治疗。如确认感染，及时向使馆报告。

　　二、加强安全防范。高度重视人身和财产安全，切实加强安全防范。尽量避免前往治安较差、通信不畅或有安全隐患的区域。尽量减少或避免单独、夜间出行。注意住家和店铺安全防护，认真排查安全隐患，及时堵塞安全漏洞。回家或进入办公场所时谨防可疑人员尾随。如遇暴力抢劫，切记人身安全最重要，避免逞强或过多纠缠。如遇紧急或突发状况，保持冷静并及时报警。

　　墨西哥急救、火警和报警电话：911

　　驻墨西哥使馆领事保护与协助电话：+525556162129

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+861012308或+861059913991

【编辑:梁异】


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