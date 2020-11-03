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内蒙古国资委原党委书记、主任苏和被查

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2020-11-3 9:39:43

中新网10月27日电 据内蒙古纪委监委网站消息，内蒙古自治区国有资产监督管理委员会原党委书记、主任苏和涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　个人简历：

　　苏和，男，蒙古族，1955年4月出生，黑龙江省肇源人，大学学历，1982年1月加入中国共产党，1971年3月参加工作。

　　1971年3月至1975年1月，吉林省哲里木盟查金台牧场工人；

　　1975年1月至1977年7月，吉林省科左后旗酒厂工人；

　　1977年7月至1978年3月，吉林省科左后旗广播站记者、编辑；

　　1978年3月至1982年1月，内蒙古民族师范学院中文系汉语言文学专业学习；

　　1982年1月至1984年5月，内蒙古自治区包头市政府办公室秘书、副科长；

　　1984年5月至1984年11月，内蒙古自治区包头市委宣传部副部长；

　　1984年11月至1991年7月，内蒙古自治区包头市委组织部副部长；

　　1991年7月至1993年12月，内蒙古自治区包头市政府秘书长、党组成员；

　　1993年12月至1994年5月，内蒙古自治区包头市委常委，市政府秘书长、党组成员；

　　1994年5月至1998年5月，内蒙古自治区包头市委常委、昆都仑区委书记；

　　1998年5月至2003年3月，内蒙古自治区锡林郭勒盟盟委副书记、行署常务副盟长；

　　2003年3月至2003年7月，内蒙古自治区经济贸易委员会党组成员、副主任，自治区政府国防科学技术工业办公室主任；

　　2003年7月至2005年3月，内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，自治区政府国防科学技术工业办公室主任；

　　2005年3月至2014年12月，内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任；

　　2014年12月至2015年4月，内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任，自治区人大常委会委员、法制委员会委员；

　　2015年4月至2018年5月，内蒙古自治区人大常委会委员、法制委员会委员；

　　2018年5月，退休。

【编辑:陈海峰】


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