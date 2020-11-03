内蒙古国资委原党委书记、主任苏和被查

中新网 10月27日电 据内蒙古纪委监委网站消息，内蒙古自治区国有资产监督管理委员会原党委书记、主任苏和涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

个人简历：

苏和，男，蒙古族，1955年4月出生，黑龙江省肇源人，大学学历，1982年1月加入中国共产党，1971年3月参加工作。

1971年3月至1975年1月，吉林省哲里木盟查金台牧场工人；

1975年1月至1977年7月，吉林省科左后旗酒厂工人；

1977年7月至1978年3月，吉林省科左后旗广播站记者、编辑；

1978年3月至1982年1月，内蒙古民族师范学院中文系汉语言文学专业学习；

1982年1月至1984年5月，内蒙古自治区包头市政府办公室秘书、副科长；

1984年5月至1984年11月，内蒙古自治区包头市委宣传部副部长；

1984年11月至1991年7月，内蒙古自治区包头市委组织部副部长；

1991年7月至1993年12月，内蒙古自治区包头市政府秘书长、党组成员；

1993年12月至1994年5月，内蒙古自治区包头市委常委，市政府秘书长、党组成员；

1994年5月至1998年5月，内蒙古自治区包头市委常委、昆都仑区委书记；

1998年5月至2003年3月，内蒙古自治区锡林郭勒盟盟委副书记、行署常务副盟长；

2003年3月至2003年7月，内蒙古自治区经济贸易委员会党组成员、副主任，自治区政府国防科学技术工业办公室主任；

2003年7月至2005年3月，内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，自治区政府国防科学技术工业办公室主任；

2005年3月至2014年12月，内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任；

2014年12月至2015年4月，内蒙古自治区政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任，自治区人大常委会委员、法制委员会委员；

2015年4月至2018年5月，内蒙古自治区人大常委会委员、法制委员会委员；

2018年5月，退休。