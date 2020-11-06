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你现在的位置：首页>>群组>>首都网警>>英格兰如期“封城”　政府疫苗“收货”推迟

英格兰如期“封城”　政府疫苗“收货”推迟

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2020-11-6 10:41:54

英国议会4日表决通过首相鲍里斯·约翰逊先前所宣布英格兰5日起“封城”一个月的提案。约翰逊强调，新一轮“封城”不会延期。

　　英国新冠疫情眼下依然严重，4日新增死亡病例将近500例。政府疫苗采购部门官员说，原定9月“收货”的计划已推迟至年底，且疫苗数量将远低于预期。

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当地时间10月19日，英国曼彻斯特，致敬抗疫一线医务工作者的壁画出现在街头。

　　【“不冒险”】

　　约翰逊的英格兰“封城”提案在议会获得“压倒性胜利”，516名议员赞成、38人反对。不过，投反对票的议员中包括约翰逊领导的保守党议员。

　　新防疫措施将按照提案所规定，自5日生效。

　　约翰逊在议会强调，新一轮“封城”将在四周后，即12月2日“自动终止”，“我非常希望，我们在那个时候能看到这个国家继续前进，商业活动继续、店铺重开，为圣诞节做准备”。

　　多家媒体报道，约翰逊强调“封城”不会延期，意在安抚担忧新一轮“封城”严重冲击经济和民生的本党和在野党议员。

　　英国政府先前在英格兰推行三级分区防疫政策，第三级对应的防疫限制措施最严格。苏格兰、威尔士和北爱尔兰分别自行制订防疫措施。

　　英格兰“封城”比第三级防控措施更严：自5日起，除上学、上班、锻炼身体、购买生活必需品和药品等特殊原因外，禁止民众外出；酒吧、餐馆等停止堂食，只可外卖；非必要零售业停业；不鼓励出境；禁止成人和儿童有组织的业余体育活动。

　　约翰逊在议会说，看到欧洲其他国家疫情对医护人员和民众带来的影响，他“不准备以英国人民的生命冒险”。

　　【“等疫苗”】

　　英国新冠确诊及死亡病例持续高位徘徊。英国卫生部4日疫情数据显示，全国累计新冠确诊病例1099059例，单日新增25177例；累计死亡病例47742例，单日新增492例。

　　多家媒体报道，4日单日新增死亡病例数为5月中旬以来最多。

　　英国政府分管疫苗采购项目的官员凯特·宾厄姆4日说，英国阿斯利康制药公司原定今年9月向政府交付大约3000万剂疫苗，但已经推迟，“最好情况”可能是今年年底交付大约400万剂疫苗。

　　依据5月达成的采购协议，阿斯利康应向英国政府交付共计1亿剂疫苗，其中今年9月前交付大约3000万剂。

　　这款疫苗由英国牛津大学与阿斯利康合作研发。牛津大学早些时候说，已经开始疫苗生产，相信疫苗的有效性将在年底最后阶段临床试验中获得确认。

　　宾厄姆告诉媒体记者，尽管扩大疫苗产量需要时间，但目前的生产速度“前所未有”，全部1亿剂疫苗可能在“明年上半年”交付完毕。

　　阿斯利康在声明中说，一旦获得监管部门批准，能“迅速供应数以亿计剂疫苗”。

　　这一疫苗项目曾出现问题，一名受试者9月初接种后出现不良反应，继而全球临床试验全部暂停。9月中旬，牛津大学和阿斯利康说，经过调查，疫苗安全性获得英国独立调查委员会和监管机构认可。包括英国在内的多国临床试验随后相继恢复。(郑昊宁)(新华社专特稿）

【编辑:孔庆玲】

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