专访：互利互信和互相尊重让上合组织成员国紧密团结——访俄罗斯高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫

新华社莫斯科11月8日电 专访：互利互信和互相尊重让上合组织成员国紧密团结——访俄罗斯高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫

新华社记者张若玄 奥希波娃

“互利互信和互相尊重让上海合作组织（上合组织）成员国紧密团结在一起。”俄罗斯高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫日前在莫斯科接受新华社记者专访时说。

上合组织成员国元首理事会第二十次会议将于11月10日以视频方式举行。卡尔涅耶夫说，本次会议的举行显示各成员国对上合组织发展的高度重视，也表明上合组织各成员国加强合作的决心。

他表示，2020年是极为特殊的一年，新冠疫情在全球持续蔓延，一系列“逆全球化”事件不断发生。在这样复杂的国际局势下，上合组织成员国坚持互利合作和互相支持，树立了地区国家间合作的典范。

卡尔涅耶夫说，上合组织经过近20年的发展，无论是组织规模还是国际影响都大幅提升，其根本原因在于上合组织各国之间坚持相互尊重和互不干涉的相处原则，同时在上合组织内部建立了行之有效的双边与多边合作机制。

他说，本次上合峰会将通过一系列文件和宣言，并推动成员国间深化多领域合作。同时，这一系列新的文件与宣言也会为“上海精神”赋予新的时代内涵。

谈及后疫情时代合作时，卡尔涅耶夫表示，新冠疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济造成重创，而中国已有效控制疫情，率先实现经济复苏，这使得上合成员国以及希望与上合组织进行合作的国家感到振奋。

卡尔涅耶夫说，尽管疫情对国际交往与国际贸易造成了不小的负面影响，但上合国家仍将争取在科技、物流、医疗、教育和文化等领域取得新的合作成果。

他表示，在上合组织内部，合作与共赢是主流，而在国际关系领域，上合组织奉行和平共处的原则。从这个角度来说，上合组织不仅是区域合作的典范，更将为全球治理提供新理念。