九寨沟灾后重建基本完工

新华社成都11月8日电（记者张超群、高健钧）8日，游人穿梭在宛如“童话世界”的九寨沟，景区外的漳扎镇上一派热闹景象。记者从九寨沟县重建办了解到，历经三年，九寨沟灾后重建基本完成，项目完工率达93.03%。

九寨沟县重建办副主任吴剑介绍，在地方各族干部群众和援建大军共同奋战下，九寨沟灾后重建项目累计主体完工、竣工227个，一批涵盖生态修复、地灾监测、民生保障和交通管网等内容的项目确保了九寨沟灾后恢复重建和发展提升。九寨沟县生态环境功能基本恢复至震前水平，防灾减灾能力全面提升，基础设施和公共服务实现新的跨越。

民生事业在灾后重建中得到充分保障。九寨沟县全面完成1.45万户震损农房维修加固、3159户城房维修加固、70户农房和34户城房重建任务；新建成的漳扎镇小学等14所学校和国际旅游应急医疗保障中心等7个医疗卫生项目投入使用；新建的生活、餐厨、医废垃圾分类处理厂有效解决了九寨沟城镇垃圾污染及资源回收难题，可满足未来十年的发展需要。

地震中，世界自然遗产地九寨沟遭到严重破坏，而同级别保护地此前并没有震后重建的先例可循。九寨沟探索出“自然恢复为主，人工治理为辅；生物措施为主，工程措施为辅”的生态修复措施。

记者看到，地震后曾一度因决堤而消失的火花海已恢复昔日七彩瑶池般的景色。