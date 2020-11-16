华北黄淮有雾霾天气 中东部将有大范围雨雪降温过程

中新网 11月16日电 据中央气象台网站消息，16日至17日白天，华北大部、黄淮中西部、汾渭平原等地有轻至中度霾，河北西南部沿山局地有重度霾。17日至19日，中东部地区将出现一次较大范围降水降温过程；陕西南部、四川盆地北部、江汉、黄淮、江淮、江南北部及华北南部、东北地区中南部等地的部分地区有大雨或暴雨，辽宁东南部局地有大暴雨。

资料图：车辆在雾霾中行驶。 中新社 记者 蒋启明 摄

新疆北部出现降雪 河北山东河南江苏等地出现大雾

昨日，新疆阿勒泰、塔城、伊犁河谷等地出现降雪或雨夹雪1～5毫米；海南岛中南部出现大到暴雨，澄迈、琼海等局地大暴雨(100～145毫米)。今晨，河北东部、山东北部和东南部、河南中部、江苏中北部、浙江北部、广东中部等地部分地区出现大雾，局地能见度不足200米。

华北黄淮有雾霾天气

16日至17日白天，华北大部、黄淮中西部、汾渭平原等地有轻至中度霾，河北西南部沿山局地有重度霾。

16日早晨至上午，河北东南部、山东北部和东南部、河南东南部、江苏中北部、浙江北部、辽东半岛等地的部分地区有大雾天气，局地有能见度不足200米的强浓雾。中央气象台16日06时继续发布大雾预报。

17日下午开始，受降水和冷空气共同影响，上述地区霾天气自西向东逐渐减弱消散。18日起，中东部大部地区大气扩散条件较好，无明显污染天气。

中东部将有大范围雨雪降温过程

17日至19日，中东部地区将出现一次较大范围降水降温过程；陕西南部、四川盆地北部、江汉、黄淮、江淮、江南北部及华北南部、东北地区中南部等地的部分地区有大雨或暴雨，辽宁东南部局地有大暴雨；内蒙古中东部和东北地区北部等地有中到大雪或雨夹雪，局地有暴雪或大暴雪；长江中下游及其以北大部分地区气温下降4～6℃，华北、东北地区中南部等地降温幅度有8～10℃，局地可达10℃以上；上述地区并伴有4～6级风，阵风7～8级，东北地区、黄海、渤海阵风可达9级以上。

未来三天具体预报

11月16日08时至17日08时，新疆沿天山地区、青藏高原西部和北部、内蒙古东北部、黑龙江中西部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、西藏西南部局地大雪(5～9毫米)。西北地区东部、华北中西部、黄淮西部、江淮西部、江汉、西南地区东部和南部、江南中西部、华南西部、台湾岛等地的部分地区有小到中雨，其中，台湾岛东北部沿海局地大雨(25～40毫米)。内蒙古中西部、陕西中部、辽东半岛、山东半岛、西藏中部等地的部分地区有4～6级风(见图1)。

图1 全国降水量预报图(11月16日08时-17日08时)

11月17日08时至18日08时，内蒙古中东部和西部、东北地区北部、新疆北部、西藏东部、西北地区中部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东部、黑龙江东南部、西藏东部等地局地大雪(5～9毫米)。西北地区东部、华北大部、黄淮、江汉东部、西南地区东北部等地的部分地区有中到大雨，其中，山东中南部、河南中东部和西部、四川盆地东北部等地局地暴雨(50～70毫米)。内蒙古西部、西北地区中东部、东北地区西南部等地有5～6级风(见图2)。渤海、黄海北部和西部能见度较差。

图2 全国降水量预报图(11月17日08时-18日08时)

11月18日08时至19日08时，内蒙古中东部、东北地区中南部、华北北部、新疆北部、青藏高原东部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古中东部、黑龙江南部、吉林北部和西部、辽宁西部、华北北部等地有大到暴雪，局地大暴雪(10～19毫米)。东北地区中南部、华北大部、黄淮大部、江汉南部和东部、江淮西南部、湖南北部等地的部分地区有中到大雨，其中，辽宁中北部和东部等地局地有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。内蒙古中东部、华北中北部、东北地区大部等地有5～6级风(见图3)。渤海、黄海大部有7～8级风、阵风9级。渤海、黄海北部和中部、台湾海峡、琼州海峡、南海西北部能见度较差。

图3 全国降水量预报图(11月18日08时-19日08时)

影响与关注

17-19日中东部大范围强雨雪、大风降温过程及影响；

华北黄淮及汾渭平原等地雾和霾天气影响；

新疆、西藏雨雪天气对交通等的不利影响。