在更加开放的条件下实现更高质量的发展

“对外开放是我国的基本国策，任何时候都不能动摇。”在浦东开发开放30周年庆祝大会上，习近平总书记深刻指出，越是面对挑战，我们越是要遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待，在更加开放的条件下实现更高质量的发展。

开放是当代中国的鲜明标识。改革开放40多年来，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，从举办中国国际进口博览会到尽管受到疫情影响仍在加快扩大开放的步伐，中国坚持打开国门搞建设，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折，不仅发展了自己，也造福了世界。正如习近平总书记强调的：“不断扩大对外开放、提高对外开放水平，以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。”实践证明，过去40多年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。这是中国基于现实和长远发展需要作出的战略抉择，也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

习近平总书记指出：“一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”当前，世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演变，单边主义、保护主义上升，国际格局深刻调整，不稳定不确定因素明显增多。应当看到，经济全球化遇到一些回头浪，但世界决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。当今时代，任何关起门来搞建设的想法，任何拒人于千里之外的做法，任何搞唯我独尊、赢者通吃的企图，都是逆历史潮流而动的！世界经济是一片大海，世界大海大洋都是相通的，任何人企图人为阻碍世界大海大洋相通，都只能是一种不自量力的幻想！我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。

从现在起到本世纪中叶，是我国全面建成社会主义现代化强国的30年，今后一个时期我们将面对更为复杂多变的外部环境。党的十九届五中全会深入分析国际国内形势，准确把握世界大势，对“十四五”时期我国发展作出全面规划，适应新形势新要求提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，更好争取开放发展中的战略主动。面向未来，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，形成国际合作和竞争新优势，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。

上海是一座光荣的城市，是一个不断见证奇迹的地方。浦东开发开放30年取得的显著成就，为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实明证，为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照。在新时代中国发展的壮阔征程上，浦东一定能成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显“四个自信”的实践范例，上海一定能创造出令世界刮目相看的新奇迹，一定能展现出建设社会主义现代化国家的新气象！