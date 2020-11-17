快递外卖“减塑”差哪儿了

调查显示，中国快递业每年约产生180万吨塑料垃圾，与此同时，外卖也是塑料包装的“重灾区”，常常出现“袋中袋”的情况。快递外卖带来的“白色垃圾”已成监管痛点。

---------------

“现在快递堆得像山一样，其中一半的包装是塑料。”11月12日，北京丰台的快递小哥刘山（化名）在为貌似送不完的快递奔波的同时，也担心由此产生的塑料垃圾污染问题。

线上购物快速发展带来了快递业的进一步繁荣。11月11日，在购物狂欢上演的当天，随着6.75亿件快递一起出发的，还有6.75亿个快递包装。

国家发改委宏观院体改所科研处副处长张德元在接受中青报·中青网记者采访时表示，今年快递总量预计达到800亿件，其中约20%为塑料袋包装。线上购物带来的“白色垃圾”已成为“限塑令”监管的痛点。

“限塑令”落实难在哪儿？中国青年报官微进行的一项调查显示，59.7%的受访者首选“改变公众习惯”，16.8%的受访者认为“新材料研发推广难”，12.7%的受访者选择“购物成本提高”，10.7%的受访者表示“新领域难监管”。

“相比纸箱，0.3元一个的塑料袋更便宜”

北京快递小哥朱文（化名）表示，他11月11日配送的200多件快递中，有100多件采用塑料包装，主要是一些衣物、被罩、鞋子等。

记者走访发现，多位快递员配送的快递外包装中使用塑料包装占比为30%-50%。部分采用纸箱包装的快递，为保障物品运输安全，箱内也放置了塑料填充物，盒外也大都采用胶带封装。

快递到达消费者手中，往往会经过多道流程，为了防止损坏，部分商家在寄快递之前会选择进行多层包装，甚至过度包装。这些包装材料大多选择就近购买或者低价购买。搜索某电商平台，100个35×45cm的快递包装袋为14.2元，在一些店里一个包装袋低至0.039元。

除了快递，外卖也是塑料包装的“重灾区”，常常出现“袋中袋”的情况，据记者观察，消费者在外卖平台点一份米粉，粉与汤使用两个塑料盒分别装起来，为了防止外溢，一些商家还在汤盒上裹上一层保鲜膜，装进单独的塑料袋，再把所有东西装进一个大塑料袋。

一些快递员会优先选择塑料包装袋。朱文表示，在寄件时，他几乎没使用过纸箱，一天大概要用10多个包装袋为消费者打包。一方面是塑料袋便携，另一方面则是基于成本考虑。比如收一个12元的快递，他可以获得2元服务费，其中，包装的费用需要自付，“相比纸箱，一般0.3元一个的塑料袋更便宜”。

“减塑”任重道远。据中国塑协塑料再生利用专业委员会统计，我国每天使用塑料袋约30亿个，截至2019年，塑料袋年使用量超过400万吨。另外一项调查显示，中国快递业每年约产生180万吨塑料垃圾。

电商领域“减塑”难在哪儿

自2008年“限塑令”实施以来，“减塑”已经跑了11年。近年来，作为新兴业态，电商、外卖等领域一度成为“限塑令”的“空白地带”。

今年1月19日，被称为升级版“限塑令”的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称“意见”）发布，外卖和电商领域才正式被纳入“限塑令”的范畴。该意见也明确提出到2022年年底，北京、上海、江苏等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年年底，覆盖全国邮政快递网点。

与庞大的使用量相反，塑料袋的回收率非常低。去年11月11日，由环保组织绿色和平等组织联合发布的《中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告》指出，2018年，我国快递行业共消耗塑料类包装材料85.18万吨，由于塑料类快递包装废弃物回收困难、再生成本高、再生利润低，造成我国快递包装废塑料约99%（质量比）混入生活垃圾。

消费者很少为快递包装直接付费，影响着快递领域的“减塑”。一些网友表示，网购大多数时候都是包邮，与超市购物相比，使用塑料袋的感觉并不明显，也很少在意电商领域的塑料垃圾。

“难就难在太分散。”张德元表示，相较于普通商超，电商领域的塑料包装使用者多为小商户，这个群体数量大、主体分散，监管难度大、执法成本高。

当前，塑料包装的替代产品研发生产仍不够成熟，国内的快递包装的流通效率也不高。张德元以可降解塑料袋为例，国内快递包装从采购、仓储到流通的周期约为30天，相较于国外存在一定差距，比如亚马逊的物流效率约为13.5天。可降解塑料袋存放时间过长可能会导致性能下降，影响使用效果。

一些网友表示，想为减少白色污染尽一份力，但在没有合适替代品的情况下，不得不使用塑料袋。

去年年底，中国青年报进行的一项网络民意调查显示，86.6%的受访者觉得电商领域存在塑料袋浪费现象。53.0%的受访者表示，愿意为电商使用可再利用的环保包装支付一定费用。

多地为“减塑”按下“加速键”

面对“白色污染”这个大难题，各地都在“减塑”上持续发力。截至目前，已有20多个省份发布了升级版“限塑令”，为“减塑”按下“加速键”。

其中，外卖、电商等六大行业成为北京新版“限塑令”的重点“减塑”对象。11月10日，北京市发布的《北京市塑料污染治理行动计划（2020—2025年）（征求意见稿）》指出，到今年年底，全市邮政快递及电商配送网点“瘦身胶带”封装比例达到90%。到2022年年底，全市邮政快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋、编织袋等。到2025年年底，全市邮政快递网点禁止使用不可降解塑料胶带，并将责任落实到了具体单位。这也被网友们称为“最严限塑令”。

电商领域“减塑”是一个系统性工程，需要平台、商户、消费者发挥合力，从塑料包装物的生产、采购、使用以及回收利用等多个环节入手，打造绿色物流体系。

“平台企业要做塑料污染治理的引领者。”张德元认为，电商、快递、外卖领域平台企业要加强对平台入驻商户的管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，实施“绿色商户引领计划”“绿色包装积分活动”等，鼓励引导入驻商户主动减少一次性塑料包装使用。邮政快递业要加大绿色包装、可循环包装的使用。经营商户则要做好绿色消费模式的“执行者”。

与此同时，替代产品的研发将迎来新机遇。张德元建议，快递企业以及包装材料生产研发企业加强创新。目前，一些企业正在研发可降解塑料袋。

在消费端，可以考虑采取单独计价收费的策略。张德元表示，消费者花了钱，有了明显的使用感，可以间接提升消费者的环保意识。如果使用了塑料包装，应将其分类投放，便于后续处置和资源化利用。

此外，张德元还建议，广大消费者在享受现代化商业模式带来便利的同时，不断提高环保意识，在点外卖、网购时尽量减少一次性塑料用具的使用。

中青报·中青网见习记者 赵丽梅 记者 王聪聪 来源：中国青年报