“谋创新就是谋未来”(人民论坛)

刺破苍穹，直奔寰宇。近日，长征六号一箭13星发射成功，圆满完成长征系列运载火箭的第351次飞行，为我国航天事业发展标注了新的刻度。

“航天科技是科技进步和创新的重要领域，航天科技成就是国家科技水平和科技能力的重要标志。”近年来，我国航天科技水平不断提升，已进入高密度发射常态化阶段。仅2019年一年，我国就实施了34次航天发射，成功将78颗卫星发射入轨。与此同时，载人航天硕果累累，航天科技的牵引作用越来越显著，不断为我国经济社会发展注入新动能。科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢，人民生活赖之以好。航天科技日新月异，无疑是我国科技创新日益深化的一个生动缩影，也映照着全社会的创新动力更趋强劲。

“墨子号”量子科学实验卫星首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发，北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通，5G基站数量超过60万个……今年是“十三五”规划收官之年，我国科技创新捷报频传。习近平总书记深刻指出，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。“十三五”时期，随着创新驱动发展战略深入实施，我国科技创新取得重大成就。5年来，创新资源投入、科技活动产出、科技成果转化等方面保持良好发展态势，科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用不断增强，有力推动我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶。

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。“十三五”以来，我国不断加大基础研究支持力度，突出“从0到1”的原始创新，基础研究的源头作用正日益凸显；我国在关键核心技术上取得一系列重大突破，高铁、5G移动通信、第三代核电等进入世界前列。“十三五”时期，科技创新给予高质量发展有力支撑，通过加强高新技术的重点布局，新动能不断成长壮大。数据显示，5年来，我国的科技进步贡献率从55.3%提升到59.5%，重大科技成果不断涌现，在全球131个经济体创新能力排名中升至第十四位。事实充分证明，强化创新发展理念，坚持创新驱动发展，有利于激发创新活力，全面塑造发展新优势。

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展。今天，科技创新活动已不断突破地域、组织、技术的界限。应该看到，在一代代人刻苦攻关、顽强拼搏下，经过多年努力，我国科技整体水平大幅提升，一些重要领域跻身世界先进行列，某些领域正由“跟跑者”向“并行者”“领跑者”转变。但也应清醒认识到，我们在科技创新方面还存在短板和薄弱环节。正如党的十九届五中全会所指出的，我国创新能力不适应高质量发展要求。现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。面向未来，我们只有始终坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，攻坚克难、接续奋斗，才能让科技创新释放更加强大的发展动能。

科技改变世界，创新让生活更美好。前不久，国家统计局发布的2019年中国创新指数测算结果显示，2019年中国创新指数比上年增长7.8%，延续较快增长态势。以更大气力抓创新、谋创新，我们拥抱的，必将是一个更具活力的创新中国。