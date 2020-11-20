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天津新增4例本土确诊病例 感染者行动轨迹公布

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2020-11-20 11:06:25

　　中新网客户端11月20日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，11月20日凌晨2时5分，记者从市疾控中心获悉，此前通报的天津东疆港区瞰海轩小区4名核酸检测阳性的人员均被诊断为本土新冠肺炎确诊病例。

　　4人先后被转送至市定点医院后，根据核酸检测结果、临床表现、血液检查和CT检查结果，天津市市级专家组综合研判，确定申某为天津市本土第141例新冠肺炎确诊病例(普通型)，确定杨某某为天津市本土第142例新冠肺炎确诊病例(普通型)，确定杜某某(杨某某之妻)为天津市本土第143例新冠肺炎确诊病例(普通型)，确定杨某(杨某某之子)为天津市本土第144例新冠肺炎确诊病例(普通型)。

　　此前通报为核酸检测阳性 均为东疆港区瞰海轩小区人员

　　11月19日晚，4名东疆港区瞰海轩小区人员核酸检测阳性，已转往定点医院进行进一步诊断。11月10日，在天津市第3例本土无症状感染者(居住于瞰海轩小区)核酸检测呈阳性后，这4名感染者都曾进行核酸检测，结果均为阴性。目前，该小区以及与病例相关的泰达医院等场所均已封控。

　　感染者1：杨某某，男，61岁，家住天津东疆港区瞰海轩小区19号楼。自述日常多在家中及小区内活动，与家人一同用餐。11月10日，核酸检测结果为阴性。11月15日，自驾车前往河北省唐山市滦南县，期间购药，与朋友就餐。11月16日返回家中，并自驾接孙女回家，期间佩戴口罩。11月17日，自驾前往泰达医院陪其子杨某就诊，全程佩戴口罩。11月18日上午，自驾送孙女上幼儿园后未外出。11月18日，天津东疆港区瞰海轩小区调整为中风险地区，按照我市疫情防控强化措施，对该小区居民再次进行核酸检测和血清学抗体检测。11月19日，核酸检测结果为阳性，血清学抗体检测结果为阴性。

　　感染者2：杜某某，女，59岁，现住天津东疆港区瞰海轩小区19号楼，系杨某某(感染者1)妻子，退休在家，与杨某某及孙女同住，日常乘私家车接送孙女上下幼儿园，全程佩戴口罩。11月10日，其核酸检测结果为阴性。11月18日，天津东疆港区瞰海轩小区调整为中风险地区，按照我市疫情防控强化措施，对该小区居民再次进行核酸检测和血清学抗体检测。11月19日，核酸检测结果为阳性，血清学抗体检测结果为阴性。

　　杨某某孙女，为座落于滨海新区的童心小耶鲁科技大学幼儿园蒙一班学生，目前核酸检测结果为阴性，无发热、咳嗽等症状。

　　感染者3：申某，男，22岁，工作单位位于天津东疆港区瞰海轩小区19号楼，为园林管理人员，居住于滨海新区陕西道某小区职工宿舍。11月10日，其核酸检测结果为阴性。11月12日，曾出现发热症状，伴有乏力，自行服用退烧药，次日退烧，未就诊。11月18日，天津东疆港区瞰海轩小区调整为中风险地区，按照我市疫情防控强化措施，对该小区居民再次进行核酸检测和血清学抗体检测。11月19日，核酸检测结果为阳性，血清学抗体检测结果为阴性。

　　感染者4：杨某，男，35岁，现住天津东疆港区瞰海轩小区19号楼，系杨某某之子，和妻子赵某某一起居住，与父母住对门。11月10日，其核酸检测结果为阴性。11月15日、16日杨某因间断性泌尿感染至天津泰达医院急诊就诊，入院时体温正常，凭核酸阴性证明通过预检分诊，并于急诊输液治疗。11月17日再次前往天津泰达医院就诊，自述曾有呼吸道症状，由泌尿科门诊转诊至呼吸内科门诊，并于呼吸科病房单间治疗。11月19日，经专家会诊，医院再次对其进行核酸检测，结果为阳性。目前，其妻核酸检测结果为阴性。

　　目前，泰达医院、童心小耶鲁科技大学幼儿园等相关场所均已封控。感染者的密切接触者正在隔离检查。天津市疾控部门正会同滨海新区按照相关工作规范，有序开展进一步调查处置工作，相关进展情况将第一时间予以公布。

　　天津东疆港区瞰海轩小区调整为高风险地区

　　根据天津市当前疫情形势和防控工作需要，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，经天津市防控指挥部研判，并经天津市防控领导小组同意，自2020年11月20日2时起，将天津东疆港区瞰海轩小区划定为高风险地区。天津市其他区域风险等级不变。

　　感染者在泰达医院行动轨迹公布

　　据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，天津海新区疫情防控指挥部发布最新消息，11月19日晚新增的核酸检测阳性感染者杨某在泰达医院行动轨迹如下：

　　2020年11月15日

　　16:27-16:30 门诊

　　16:30-18:29 急诊大厅、综合诊间、输液室

　　2020年11月16日

　　17:09-18:25 急诊大厅、综合诊间、输液室

　　2020年11月17日

　　10:22-11:08 门诊采血卫生间

　　11:08-11:12 泌尿外科门诊

　　11:12-11:19 门诊去放射科

　　11:19-12:12 放射科

　　12:12-12:43 门诊大厅

　　12:43-13:06 时代餐厅

　　13:06-13:40 门诊

　　13:42-13:51 门诊至住院处的路途上

　　13:51-14:11 住院处

　　14:13 进入病房电梯

　　14:16 进入病区住院治疗

　　2020年11月19日

　　10:33 经消防梯至发热门诊采集核酸

　　如有在上述时段和点位到泰达医院就诊的市民，请做好自我隔离，同时立即拨打防控指挥部电话65369067或65309110。

【编辑:叶攀】

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